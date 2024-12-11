На Зеленчукской ГЭС-ГАЭС реализован проект по дистанционному управлению распределительным устройством

2 часа назад
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Источник:
ПАО РусГидро
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РусГидро совместно с Системным оператором реализовали проект по дистанционному управлению коммутационными аппаратами распределительного устройства Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Проект позволяет в максимально короткие сроки дистанционно производить включение и отключение основного оборудования распределительных устройств, что повысило безопасность и надежность работы как станции, так и энергосистемы региона в целом.

В ходе реализации проекта была организована передача дополнительной телеметрической информации в диспетчерский центр. Для оперативного персонала Зеленчукской ГЭС – ГАЭС и персонала Северокавказского РДУ было организовано дополнительное обучение, итогом которого стало проведение совместной противоаварийной тренировки.

В результате реализации проекта диспетчерский персонал Северокавказского РДУ получил возможность дистанционно управлять коммутационным оборудованием распределительных устройств Зеленчукской ГЭС-ГАЭС — как при производстве плановых переключений, так и при ликвидации возможного нарушения нормального режима работы энергосистемы. Это позволит значительно сократить время на проведение переключений при выводе оборудования в резерв или в ремонт и последующем вводе его в работу.

Зеленчукская ГЭС-ГАЭС – не первый энергообъект Группы РусГидро, на котором был реализован проект по дистанционному управлению оборудованием распредустройств. Ранее такие работы были проведены на Воткинской ГЭС, Рыбинской ГЭС, Загорской ГАЭС, завершаются работы на Зарамагской ГЭС-1.

Зеленчукская ГЭС-ГАЭС – единственный в России энергообъект, совмещающий в себе гидроэлектростанцию и гидроаккумулирующую электростанцию. Установленная мощность станции в турбинном режиме составляет 300 МВт, в насосном режиме – 156 МВт, это крупнейший энергообъект в Карачаево-Черкесии. Уникальность гидроаккумулирующих электростанций заключается в способности не только производить электроэнергию, но и запасать ее.

Помимо важного системного значения станции, причиной выбора Зеленчукской ГЭС-ГАЭС для реализации проекта по дистанционному управлению распределительным устройством стало использование на ней современного электротехнического оборудования (КРУЭ), отвечающего требованиям применяемым к подстанции нового поколения, установленного в рамках реализации Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.

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