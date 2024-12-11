«Россети Кубань» отремонтировали 55 энергообъектов распределительной сети в Апшеронском районе Краснодарского края

Адыгейский филиал «Россети Кубань» в рамках ремонтной программы с начала года отремонтировал 55 трансформаторных пунктов и линий электропередачи распределительной сети в Апшеронском районе Краснодарского края, выполнив годовой план на 108 %. Сети низкого напряжения обеспечивают электроэнергией социальные и промышленные объекты, а также порядка 100 тыс. потребителей в населенных пунктах района.

Специалисты выполнили капитальный ремонт 20 трансформаторных подстанций с заменой отработавших ресурс выключателей, трансформаторов, разъединителей и других комплектующих, обновили диспетчерские наименования.

Энергетики отремонтировали порядка 35 воздушных линий электропередачи (ЛЭП) общей протяженностью более 40 км. На ЛЭП классом напряжения 0,4-10 кВ заменили свыше 400 изоляторов, 80 опор, 25 км провода на самонесущий изолированный (СИП). СИП обладает высокой износостойкостью и надежностью, что особенно важно при неблагоприятных погодных условиях и высоких ветровых нагрузках. Кроме того, произведены выправка опор и перетяжка провода, расчистка от древесно-кустарниковой растительности более 43 га охранных зон ЛЭП.

Выполненные технические мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения районных населенных пунктов в предстоящие зимние пиковые нагрузки на энергосистему.

Адыгейские электрические сети обеспечивают электроэнергией восемь муниципальных образований Краснодарского края и Республики Адыгея: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп Адыгеи, а также Белореченский и Апшеронский районы Кубани.