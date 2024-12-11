«Россети» модернизировали подстанцию на юге Ставрополья для развития Минеральных Вод

Завершилась реконструкция питающего центра 110 кВ «Минводы-2». Специалисты компании «Россети Северный Кавказ» установили на объекте новое трансформаторное оборудование российского производства и увеличили его мощность на четверть – с 65 МВА до 80 МВА.

Проект позволил повысить надежность электроснабжения социальной и курортной инфраструктуры Минеральных Вод, обеспечил возможность выдачи дополнительной мощности для развития промышленных предприятий города. Среди них – производитель лимонадов на основе природной минеральной воды и завод, специализирующийся на переработке полимерного сырья.



Энергетики установили на подстанции новый силовой трансформатор, модернизировали коммутационные аппараты 110 кВ и оборудование собственных нужд, провели работы для повышения экологической безопасности объекта. Общая стоимость реконструкции составила более 200 млн рублей.



«Россети» реализуют комплекс проектов в Ставропольском крае, ориентированных на развитие Кавказских Минеральных Вод. В ноябре началась реконструкция одного из крупнейших магистральных транзитов, питающих регион – линии электропередачи 330 кВ «ГЭС-2 – Машук». Общий объем инвестиций составит более 9 млрд рублей. Проект, который выполняет филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга, также позволит повысить надежность перетоков мощности в республики Северного Кавказа.