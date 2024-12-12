Инвесткарта Прикамья, созданная с участием энергетиков пермского филиала «Россети Урал», признана лучшей по итогам Национальной премии «Лидеры инвестиционного развития – 2024»

Победителей Национальной премии в сфере инвестиционного развития наградили в Москве в рамках мероприятия «100 вопросов о будущем России» с участием представителей Правительства и Минэкономразвития РФ, ведущих деловых объединений страны.

Оператором премии выступила «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» (НААИР). На участие в Национальной премии в 2024 году поступило 246 заявок по 12 номинациям от 64 регионов России. Жюри премии провели детальную оценку 85 инвестиционных порталов и инвестиционных карт регионов России.

Пермский край был признан победителем в номинации «Лучшая инвестиционная карта» наряду с Нижегородской, Тюменской и Челябинской областями.

Напомним, в 2023 году Пермский край стал одним из 70 субъектов РФ, которые подтвердили внедрение Стандарта, одним из элементов которого стала региональная инвестиционная карта. На сегодняшний день на карте размещены данные по более чем 470 инвестплощадкам. Более 400 инвестплощадок Пермского края размещены на инвесткарте России.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что инвестиционная карта сокращает путь инвестора от идеи до готового проекта.

«Это удобный единый сервис для поиска, сравнения и подбора площадок. Вся информация автоматически подгружается из ЕГРН. В карточке площадки представлена кадастровая и градостроительная информация, необходимая для принятия решения об инвестировании», – обозначил глава региона.

Как отметил генеральный директор Агентства инвестиционного развития и инвестиций Пермского края Владимир Верюжский, благодаря этому ресурсу любой инвестор сможет подобрать в Прикамье необходимую площадку в зависимости от ее типа, расположения, назначения земельного участка, площади.

Для оптимизации процедур, связанных с технологическим присоединением к сетям при реализации инвестиционных проектов на территории региона, в Пермском крае действуют Соглашения, заключенные между органами власти и ресурсоснабжающими организациями. Действует такое соглашение и с филиалом ПАО «Россети Урал» – «Пермэнерго».

В рамках достигнутых договоренностей компания оперативно предоставляет информацию о возможности технологического присоединения инвестплощадок к сетям электросетевой инфраструктуры. В свою очередь, региональные ведомства – Минэкономразвития и Агентство инвестразвития – своевременно направляют энергетикам сведения об инвестиционных проектах, планируемых к реализации на территории Пермского края.