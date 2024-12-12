«Камский кабель»: инвестиции в кадры как основа устойчивого развития предприятия

С 9 по 11 декабря завод «ИНСТА» в Лысьве принял специалистов из Китая. Они успешно провели пуско-наладочные работы на новых литьевых машинах и выполнили диагностику действующего оборудования. Стоит отметить, что в 2023 году предприятие включилось в программу «Приоритетный инвестиционный проект», предусматривающую инвестиции в размере 140 миллионов рублей до 2026 года. Но...