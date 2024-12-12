СГК начнёт модернизацию Рефтинской ГРЭС по ДПМ-2 в 2025 году, задержка вызвана срывом срока поставки турбин

АО "Кузбассэнерго" (входит в ООО "Сибирская генерирующая компания", СГК) приступит к модернизации блоков на Рефтинской ГРЭС по ДПМ-2 в 2025 году, задержка вызвана срывом сроков поставки оборудования, сообщил в интервью "Интерфаксу" гендиректор АО "Кузбассэнерго" (входит в ООО "Сибирская генерирующая компания", СГК) Виктор Лариошкин.

"К работам на энергоблоке №1 мощностью 300 МВт приступим в 2025 году, модернизацию блока №4 на 500 МВт переносим на 2026 год. Отставание связано с тем, что изготовитель турбин срывает сроки поставки оборудования. Так, задержка по турбине для блока №1 составляет уже 1,5 года - мы бы давно уже работали над этим блоком, если бы поставка была выполнена в срок", - отметил Лариошкин.

Как сообщалось, в начале 2024 года СГК заявляла о планах в июле текущего года приступить к модернизации энергоблока №1, которая должна была продлиться до конца 2025 года. К работам на энергоблоке №4 планировалось приступить в июле 2025 года и завершить их в конце 2026 года.

По словам гендиректора, работа над каждым блоком займёт ориентировочно год. Модернизация блока №1 оценивается в 4,5 млрд рублей, блока №4 - примерно в 5 млрд рублей.

Рефтинская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1970 году, это крупная тепловая угольная электростанция с установленной мощностью 3,8 тыс. МВт. Станция вырабатывает 40% электроэнергии Свердловской области, а также обеспечивает потребителей в Тюменской и Челябинской областях, Пермском крае. В составе ГРЭС находятся 4 энергоблока по 500 МВт и 6 энергоблоков по 300 МВт. Станция присоединилась к СГК в 2020 году.

"Кузбассэнерго" объединяет две угольные электростанции, одну пиковую газотурбинную станцию и два теплосетевых предприятия в Кемеровской области, крупнейшую угольную электростанцию в РФ - Рефтинскую ГРЭС (Свердловская область), а также Приморскую ГРЭС в Приморье. Кроме того, компания управляет ещё четырьмя угольными теплостанциями в Кемерове и Новокузнецке.

Полный текст интервью с В.Лариошкиным размещен по адресу:https://www.interfax-russia.ru/siberia/exclusives/gendirektor-kuzbassenergo-viktor-larioshkin-v-2025-godu-prodolzhim-modernizaciyu-elektrostanciy