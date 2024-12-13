Пять жилых корпусов и офисный центр построят в Ново-Переделкине

Выдано разрешение на строительство на западе столицы кластера, состоящего из пяти жилых корпусов и офисного здания. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Строительные работы начнутся в районе Ново-Переделкино на Боровском шоссе.

«В рамках проекта будет построено пять корпусов высотой 30 и 31 этаж общей площадью 136,6 тысячи квадратных метров и 25-этажное офисное здание площадью 27 тысяч квадратных метров. Все объекты расположатся на одноэтажном стилобате, в котором планируется разместить коммерческие помещения и колясочные. На подземном уровне, объединяющем все объекты, предусмотрен паркинг на 261 машино-место и 172 кладовые для жильцов», — отметил Антон Слободчиков.

По словам руководителя Мосгосстройнадзора, жилые дома рассчитаны на 1692 квартиры площадью 83,2 тыс. кв. метров. Во входных группах появятся зоны ожидания, пространства для коворкинга, колясочные, места для хранения велосипедов и лапомойки для животных. В каждом корпусе установят по четыре лифта: два пассажирских и два грузопассажирских.



В офисном корпусе площадью 27,5 тысячи квадратных метров на первом этаже разместится торговая зона с ресторанами, рядом с корпусом предусмотрено рабочее пространство. В здании спроектированы шесть скоростных подъемников и отдельно стоящий грузопассажирский лифт, ведущий в паркинг. Деловой центр будет рассчитан на 3,5 тысячи рабочих мест.



Председатель Мосгосстройнадзора напомнил, что в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание уделяется качеству строительства жилья и деловой инфраструктуры.

«Жилой комплекс на Боровском шоссе будет строиться под надзором Комитета. Как только застройщик направит извещение о начале работ на площадке, инспекторы составят индивидуальную программу проверок, которые будут проходить на всех этапах производственного цикла», — добавил Антон Слободчиков.

Прилегающая территория жилого комплекса займет более двух гектаров. На них разместятся детские и спортивные площадки, зоны отдыха и общественная площадь с сухим фонтаном. Кроме этого, появится мультифункциональная двухэтажная киберарена с образовательным и развлекательным модулями.

«Проект довольно необычный — пять выразительных высотных зданий будут соединяться "скай-мостом". Динамику фасадам придадут акцентные белоснежные полосы из профилированного металла, чередующиеся с остеклением и стемалитными простенками темно-серого оттенка», — рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергей Кузнецов.

Общая площадь недвижимости в жилом кластере «Родина Переделкино» составит 140 тысяч квадратных метров. На территории предусмотрена безбарьерная среда, а также формат «двор без машин». Девелопером выступает ГК «Родина». Архитектурную концепцию разработало бюро «Горпроект».