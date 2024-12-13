Собянин: Трамвайная сеть Москвы в ближайшие годы будет развиваться

4 часа назад
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Источник:
Информационный Центр Прав...
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Трамвайная сеть Москвы в ближайшие годы будет развиваться. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Телеграм-канале. 

«Один из ключевых проектов — запуск первого в России беспилотного трамвая. Испытания уже идут: трамвай проехал больше 2,4 тысячи километров с пассажирами и без, ни разу не нарушив ПДД. Во время поездок в городе движение трамвая страхует водитель. Ожидаем, что к концу 2025 года трамвай начнет курсировать в полностью беспилотном режиме с пассажирами на маршруте», — отметил мэр Москвы.

Также планируется строительство новой линии на проспекте Академика Сахарова от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара, восстановление трамвайной линии на Трифоновской улице до Рижской площади и покупку порядка 100 современных трамваев, чтобы полностью завершить обновление парка.

В настоящее время в Москве насчитывается около 420 километров трамвайных путей, проложенных по 35 маршрутам. Ежедневно пассажиры совершают примерно 700 тысяч поездок на трамвае.

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