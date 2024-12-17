Первые объекты национальной системы обращения с отходами I и II классов введены в опытно-промышленную эксплуатацию

46 минут назад
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Источник:
atommedia.online
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Введенные ФГУП «ФЭО» (предприятие госкорпорации «Росатом») в опытно-промышленную эксплуатацию производственно-технические комплексы (ПТК) по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов «Горный» (Саратовская область) и «Щучье» (Курганская область) в рамках реализации завершающегося национального проекта «Экология» являются частью создаваемой в России производственной инфраструктуры по обращению с промышленными отходами. 

«Построенные мощности позволят решить важнейшую экологическую задачу по эффективному и безопасному обращению с промышленными отходами. На предприятиях, созданных в логике экономики замкнутого цикла, предусмотрены современные технологические решения, благодаря которым можно будет получать из отходов вторичное сырье и возвращать его в хозяйственный оборот, – отметил заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям госкорпорации «Росатом» Андрей Никипелов.  

Мощности ПТК в Саратовской и Курганской областях позволят перерабатывать до 50 000 тонн отходов I и II классов опасности в год каждый. На предприятиях созданы многоуровневые системы безопасности и экологического мониторинга показателей окружающей среды.

Для оснащения заводов были специально разработаны отечественные технологические решения, соответствующие наилучшим технологиям и обладающие высоким уровнем экологической безопасности. Они дадут возможность не только эффективно решать текущие задачи, но станут основой для дальнейшего развития в стране современных экотехнологий.

Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев со своей стороны добавил:

«При поддержке законодателей, Минприроды и профильных федеральных структур «Росатом» создает в стране целую систему по обращению с опасными промышленными отходами. Совершенствуется и дополняется необходимая законодательная база, создаются производственные мощности, уже действует разработанная нами цифровая платформа по учету и контролю за отходами I-II классов опасности, куда на сегодня вовлечено 95% участников рынка».

В рамках национального проекта «Экология» госкорпорация «Росатом» создает безопасную и эффективную систему обращения с промышленными отходами I-II классов, а также ликвидирует наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде на территории России. 

В ходе завершающегося федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» «Росатом» успешно решил задачу по созданию контура единой системы обращения с опасными отходами. Сформирована необходимая нормативно-правовая база для реформирования отрасли обращения с опасными промышленными отходами. 

За создание и эксплуатацию базовой инфраструктуры отвечает ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО). 

В логике экономики замкнутого цикла создаются 7 производственно-технических комплексов, где будут утилизироваться и обезвреживаться сложные промышленные отходы. В процессе утилизации полезные элементы (вторичное сырье) смогут быть возвращены в хозяйственный оборот. 

«ФЭО» также является разработчиком и администратором федеральной государственной информационной системы учёта и контроля за обращением с отходами I–II классов опасности (ФГИС ОПВК), обеспечивающей в удобном режиме «единого окна» сквозной учет и контроль отходов с момента их образования до утилизации во вторичное сырье.

Кроме того, госкорпорация ликвидирует наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде на территории Российской Федерации – в г. Усолье-Сибирское, на Байкальском ЦБК (Иркутская обл.), на территории полигона «Красный Бор» (Ленинградская обл.), а также в г. Магнитогорске. Создаваемая «Росатомом» национальная система обращения с промышленными отходами позволит не только переработать опасные отходы с объектов накопленного вреда, но и в перспективе будет способствовать предотвращению накопления таких отходов и образования точек экологического неблагополучия.

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