Участок в Даниловском районе реорганизуют по программе КРТ

В Даниловском районе реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на официальном сайте Правительства Москвы.

«Неэффективно используемый участок вблизи акватории Москвы-реки и улицы Мустая Карима площадью 0,83 гектара ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий. Здесь запланировано строительство современного жилья. Объем вложений в развитие площадки составит 7,34 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект — 41,05 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать в Даниловском районе около 80 рабочих мест», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участок находится рядом со станцией метро «Технопарк» и проспектом Андропова.

«По проекту на площадке предусмотрено строительство 21,58 тысячи квадратных метров жилья. На первом этаже ЖК откроют магазины, кафе, сервисы бытового обслуживания и предприятия других видов бизнеса. На придомовой территории разобьют газоны, обустроят зоны для пеших прогулок, занятий спортом и отдыха, проложат дороги», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению Сергея Собянина.