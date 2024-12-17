Участок в Даниловском районе реорганизуют по программе КРТ

2 часа назад
179
Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
Информационный Центр Прав...
Авторы и источники / Правообладателям

В Даниловском районе реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на официальном сайте Правительства Москвы.

«Неэффективно используемый участок вблизи акватории Москвы-реки и улицы Мустая Карима площадью 0,83 гектара ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий. Здесь запланировано строительство современного жилья. Объем вложений в развитие площадки составит 7,34 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект — 41,05 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать в Даниловском районе около 80 рабочих мест», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участок находится рядом со станцией метро «Технопарк» и проспектом Андропова.

«По проекту на площадке предусмотрено строительство 21,58 тысячи квадратных метров жилья. На первом этаже ЖК откроют магазины, кафе, сервисы бытового обслуживания и предприятия других видов бизнеса. На придомовой территории разобьют газоны, обустроят зоны для пеших прогулок, занятий спортом и отдыха, проложат дороги», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению Сергея Собянина.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru!
Больше 4620+ подписчиков уже с нами! Видео о кабельном бизнесе, шоу и прямые эфиры каждую неделю!

Подписаться на канал
Инвестор направит 1 млрд рублей на создание производства направляющих под Тверью
16 минут назад
Компания "ПК пуш пул", которая изготавливает направляющие для различных отраслей промышленности, а также подшипники, в 2029 году запустит новый производственный комплекс на территории промышленного парка "Боровлево-3" в Тверской области. Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Инвестпроект компании предусматрив...
В «Титановой долине» появятся резиденты с инвестициями свыше 660 млн рублей
час назад
Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Свердловской области одобрил три новых проекта, которые будут реализованы на площадке «Уктус». В общей сложности инвесторы вложат 668 млн руб., сообщили в региональном департаменте информационной политики. Проект «ПЗМ Урал» включает высокотехнологичное производство прецизионной проволоки дл...
Реабилитационный центр с бассейном откроют в Звенигороде
2 часа назад
В подмосковном Звенигороде расположена санаторно-курортная и реабилитационная база Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Здесь продолжаются работы по модернизации помещений и медицинского оборудования. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект реконструкции Отделения реабилитации на 60 коек с бассейном. На базе санатория «Зве...
Новый резидент ТОР «Железногорск» будет развивать высокие технологии
2 часа назад
Новым резидентом территории опережающего развития «Железногорск» стала компания «А-Дата», которая будет реализовывать инвестиционный проект по созданию площадки для высокоэнергетических вычислений, обработки и хранения данных. «А-Дата» планирует создать инфраструктуру для размещения модульных центров обработки данных. Консолидация вычислительных ресурсов и ср...
На ледоколе «Чукотка» начинается формирование надстройки
3 часа назад
Корабелы Балтийского завода ОСК продолжают строительство универсального атомного ледокола "Чукотка" проекта 22220. Специалисты приступают к формированию надстройки – одному из важнейших этапов строительства судна на воде, говорится в сообщении верфи от 16 декабря. Ранее были завершены работы по демонтажу спускового устройства. Судно освобождено от элементов оснастки, остававшихс...
Александр Новак, Максим Решетников и Роман Старовойт доложили Михаилу Мишустину об итогах рабочей поездки в Кемеровскую область
3 часа назад
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак, Министр экономического развития Максим Решетников и Министр транспорта Роман Старовойт доложили Председателю Правительства Михаилу Мишустину о результатах рабочей поездки в Кемеровскую область. Как отметил Александр Новак, Кузбасс является ключевым регионом для угольной отрасли нашей страны. Здесь добывается половина угля Ро...
В Вологодской области до четырех полос расширили 30 км федеральной автодороги А-114 от Шексны до аэропорта Череповец
3 часа назад
Речь идет о капитально отремонтированном участке км 85 – км 115 трассы А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола», который был расширен с двух до четырех полос движения. Работы стартовали в 2021 году и на сегодняшний день завершены раньше установленного срока. Таким образом, 30-километровый участок дороги полностью введен в эксплуатацию. В ходе ка...
КРДВ представила инициативу по развитию локальной энергетики Дальнего Востока и Арктики в Госдуме
4 часа назад
В Государственной Думе состоялось первое заседание секции по законодательному регулированию вопросов, связанных с энергообеспечением на изолированных и труднодоступных территориях, под руководством депутата Романа Птицына, созданной в рамках Экспертного совета при Комитете по энергетике. В ходе мероприятия руководитель направления по энергетике и ЖКХ Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики...
Госстройнадзор выдал разрешение на расширение верфи «Эмпериум» в Ленобласти
4 часа назад
Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на реконструкцию второго производственно-складского комплекса ООО "Эмпериум" (входит в Sitronics Group) в городе Отрадном (Кировский район), сообщила пресс-служба правительства региона. "Чтобы нарастить объемы выпуска продукции и удешевить производство, площадь комплекса должна увеличиться в два раза. Завершить работы планир...
В ЛНР в следующем году восстановят более 315 км участков трасс
5 часов назад
Дорожники Госкомпании «Автодор» уже приступили к работам на четырех участках автомобильных дорог в Луганской Народной Республике. Сейчас ремонтируют трассы Райгородка – Славяносербск – Михайловка; Старобельск - Новая Астрахань – Рубежное; Сватово – Белокуракино и подъезд к г. Кировск. Там расчищают полосы отвода, устроили основание и приступили к укладке асфальт...
При участии «Росатома» разработаны мастер-планы Полярных Зорь, Билибино и Певека
6 часов назад
При участии госкорпорации «Росатом» разработаны мастер-планы опорных населенных пунктов Арктики – г. Полярные Зори (Мурманская область, на фото от пресс-службы Кольской АЭС), г. Билибино (на фото от пресс-службы Билибинской АЭС) и г. Певек (Чукотский автономный округ). Крупнейшими проектами, вошедшими в проект комплексного плана развития Полярных Зорь, стали: строительств...
Новое предприятие появится на юго-востоке столицы в рамках МаИП
6 часов назад
В рамках масштабного инвестиционного проекта в столице возведут новое предприятие, которое позволит масштабировать производственные мощности по выпуску строительной продукции. Инвестор уже получил разрешение на строительство объекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. «С 2016 года по распоряжению Мэра Москвы Сергея Собянина в...
Центр по разработке сервоприводов создан в Башкирии
7 часов назад
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о появлении в Башкирии Центра по разработке сервоприводов. "Центр будет заниматься изготовлением электродвигателей, электрогенераторов и их систем управления для БПЛА, робототехнических комплексов, летательных аппаратов. Это производство замкнутого полного цикла, которое включает, в том числе, испытательную базу. Уже сейчас здесь выпускают электродвиг...
Правительство окажет адресную поддержку регионам, реализующим проекты комплексного развития территорий
16 дек. 2024, 17:15:04
Регионы, реализующие проекты комплексного развития территорий (КРТ), будут получать на это субсидии из федерального бюджета. Постановление, утверждающее правила предоставления такой финансовой поддержки, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Помощь предназначена для субъектов с индивидуальными программами социально-экономического развития, а также для регионов...
Одобрен еще один этап строительства кампуса ИТМО
16 дек. 2024, 15:00:00
В Пушкине под Санкт-Петербургом реализуется Комплексный проект «ИТМО Хайпарк», по которому будут построены инновационный центр и новый кампус Национального исследовательского университета ИТМО. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство третьего и четвертого корпусов общежития кампуса. В общежитиях б...
Многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания «Владимир Воробьев» заложат 20 декабря
16 дек. 2024, 14:00:03
Торжественная церемония закладки многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) "Владимир Воробьев" проекта 22770 пройдет на Балтийском заводе ОСК 20 декабря. Об этом Sudostroenie.info сообщили 16 декабря в пресс-службе верфи. Планируется, что МСАТО обеспечит безопасную эксплуатацию атомного ледокольного флота: судно предназначено для выполнения полного компле...
Компания «Блазар» построит в ОЭЗ «Новгородская» новое производство обмоточных проводов для трансформаторов и электродвигателей
16 дек. 2024, 13:30:04
Экспертный совет особой экономической зоны «Новгородская» одобрил заявку ООО «ПК «Блазар» на получение статуса резидента, пишет «Новый проспект». Компания планирует уже в 2025 году запустить новое производство проводов для трансформаторов и электродвигателей. Общий объем инвестиций в проект составит 250 млн рублей, сообщили в ОЭЗ «Новгородская»...
Совет директоров «Норникеля» утвердил бюджет на 2025 год
16 дек. 2024, 11:30:08
Совет директоров «Норникеля», крупнейшего мирового производителя палладия и металлического никеля, а также одного из крупнейших производителей платины и меди, утвердил бюджет на 2025 г. В условиях серьезных вызовов, а также сложной геополитической ситуации, волатильности на всех ключевых рынках, роста инфляции и ключевой ставки подде...
Группа ЭНЭЛТ стала инвестором года в малую энергетику за реализацию проектов в Якутии в рамках префрежима АЗРФ
16 дек. 2024, 10:30:00
В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей X международной премии «Малая энергетика - большие достижения». В номинации «Инвестор года» победу одержала компания «ЭНЭЛТ», которая в 2024 году реализовала 7 инвестиционных проектов по модернизации локальной энергетики в Республике Саха (Якутия). Главный приз, Золотую молнию, вручили директору...
Общественность одобрила проект размещения двух новых энергоблоков Кольской АЭС-2 в г. Полярные Зори
13 дек. 2024, 17:00:00
12 декабря 2024 года в Полярных Зорях прошли общественные слушания материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Размещение энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС-2», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. Участие в мероприятиях приняли жители города, представители общественных организаций, руко...