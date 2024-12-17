В Москве состоялась ежегодная пресс-конференция Игоря Маковского

31 минуту назад
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Источник:
Россети Центр
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Генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел ежегодную встречу с журналистами, посвященную итогам 2024 года, а также рассказал о ключевых достижениях компании за последние шесть лет.

Мероприятие прошло в недавно открывшемся координационном центре компании, где руководитель продемонстрировал новую модель управления на основе данных.

На пресс-конференции, длившейся более трех часов, присутствовали представители ведущих федеральных СМИ. 94 журналиста получили возможность задать вопросы Игорю Маковскому в формате онлайн, из региональных студий филиалов.

Во вступительном слове руководитель отметил, что 2024 год стал годом вызовов и возможностей. Благодаря выверенным управленческим решениям, ГК «Россети Центр» удалось не только сохранить устойчивость, но и продемонстрировать положительную динамику по всем ключевым показателям. В том числе по показателю «Надежность»: на 33% по сравнению с 2023 г. сократилось количество отключений, средняя длительность перерывов электроснабжения с 2018 г. снизилась на 30%. Объем инвестиционной программы составил порядка 57 млрд рублей — вдвое больше, чем в 2018 г.

Знаковым достижением последних лет стало создание 21 современного центра управления сетями в филиалах. Построенные с использованием отечественных цифровых технологий, они позволяют в реальном времени управлять всеми уровнями распределительных электросетей, обеспечивая высокую надежность и скорость реагирования на внештатные ситуации.

В том числе центры помогают решать сложные задачи в приграничных регионах, где энергетики сталкиваются с регулярными огневыми воздействиями на инфраструктуру. В 2024 году зафиксировано более 2,5 тысяч таких инцидентов. При этом компания обеспечивает восстановление электроснабжения в кратчайшие сроки, применяя резервные источники питания и специальные технологии, но главное – создав Группировку быстрого развертывания – команду бесстрашных специалистов, готовых выполнять свой профессиональный долг в условиях высокого риска.

Игорь Маковский подчеркнул, что все достижения Обществ – заслуга профессионального коллектива. ГК «Россети центр» – один из крупнейших работодателей в стране, системообразующее предприятие непрерывного цикла, в котором трудятся 56 тысяч человек, поэтому социальная работа в компании на особом контроле.

«Россети Центр» гордится традициями стабильности, ответственности и заботы о людях.

«Наша команда с каждым годом укрепляет позиции компании как одного из лидеров отрасли. Мы создаем современную, надежную и безопасную энергосистему для миллионов людей. Наша команда демонстрирует свою эффективность и готова решать масштабные производственные и государственные задачи», - сказал Игорь Маковский.

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