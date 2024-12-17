В Вологодской области до четырех полос расширили 30 км федеральной автодороги А-114 от Шексны до аэропорта Череповец

Речь идет о капитально отремонтированном участке км 85 – км 115 трассы А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола», который был расширен с двух до четырех полос движения.

Работы стартовали в 2021 году и на сегодняшний день завершены раньше установленного срока. Таким образом, 30-километровый участок дороги полностью введен в эксплуатацию.

В ходе капитального ремонта были выполнены работы по устройству земляного полотна, основания и нового дорожного покрытия. Также проведены укрепительные работы и проложены водопропускные трубы. Организованы пешеходные дорожки и автобусные остановки. Установлены шумозащитные экраны и ограждающие сетки для предотвращения выхода диких животных на проезжую часть.

Дорога оборудована всеми необходимыми средствами организации дорожного движения, которые обеспечивают высокий уровень безопасности для всех его участников: барьерным ограждением, новыми дорожными знаками и светофорными объектами.

Напомним, что автодорога А-114 Вологда – Череповец – одна из самых загруженных в регионе. Интенсивность транспортных потоков достигает 38 тысяч автомобилей в сутки. Именно поэтому вопрос комплексной модернизации данной трассы является одним из важнейших.

***Протяженность трассы А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» в границах Вологодской области составляет 331 км.