В тюменской новостройке сразу в двух подъездах загорелись электрощитовые

В многоэтажном доме ЖК «Колумб» в Тюмени произошел пожар. Утром 17 декабря в одном из подъездов на Первооткрывателей загорелись электрощитовые с 3 по 11 этажи. Спасатели МЧС эвакуировали и вывели порядка трех десятков человек. Открытый огонь ликвидировали.

— Следом загорелись электрощитовые со 2 по 6 этажи во втором подъезде. Жильцов эвакуируют. Один ребенок госпитализирован, — рассказали в областном управления МЧС.

Причины возгорания пока не озвучены. На месте работали 48 пожарных, 19 единиц техники и психологи.

Прокуратура Тюменской области проведет проверку с привлечением экспертов ГЖИ, чтобы «дать оценку соблюдению законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома, а также требований пожарной безопасности».

Жители ЖК «Колумб» несколько лет жаловались на вышку ЛЭП, установленную рядом с домами. В середине ноября в мэрии Тюмени сообщили, что «Россети» перенесут линию под землю. Сейчас идут проектные работы, следующим летом работы по перекладке коммуникаций должны стартовать.

Еще в одном многоэтажном доме в Тюмени 17 декабря загорелись электрощитовые. ЧП произошло на улице Горького. Спасатели вывели 11 человек, в том числе пять детей. Этот пожар прокуратура тоже обещает проверить.