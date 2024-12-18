Новые объекты электроснабжения Восточного полигона обеспечат БАМ и Транссиб дополнительной мощностью 1,7 тыс. МВт
В 2023 году ПАО «Россети» завершило электроснабжение первого этапа расширения Восточного полигона железных дорог. В 2024 году компания вводит в работу шесть из семи ключевых объектов электроснабжения второго этапа расширения Восточного полигона железных дорог.
Электросетевая инфраструктура позволяет обеспечить Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали дополнительной мощностью 1,7 тыс. МВт для решения поставленной Президентом задачи по увеличению объема грузоперевозок.
Данные объекты повысят надежность электроснабжения действующих потребителей и создадут возможности для технологического присоединения потребителей:
- в Республике Бурятия,
- Республике Саха (Якутия),
- Иркутской области,
- Амурской области,
- Забайкальском крае,
- Хабаровском крае.
Полная стоимость строительства вводимых в работу электросетевых объектов составляет порядка 200 млрд рублей, трансформаторная мощность подстанций – более 1 тыс. МВА, общая протяженность линий электропередачи – около 1,7 тыс. км. В том числе создан восточно-сибирский энерготранзит 500 кВ протяженностью порядка 1 тыс. км. Он является одним из крупнейших в России и объединяет Иркутскую область и Бурятию.
Работы велись в тяжелых природно-климатических условиях, в том числе в районах с высокой сейсмичностью, в труднодоступной местности. Все объекты реализованы преимущественно с использованием отечественного оборудования. Внедрено российское программное обеспечение автоматизированной системы управления технологическими процессами.
Финальный объект электроснабжения второго этапа расширения Восточного полигона протяженностью около 433 км будет поставлен под напряжение в 2026 году.
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