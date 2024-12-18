Новые объекты электроснабжения Восточного полигона обеспечат БАМ и Транссиб дополнительной мощностью 1,7 тыс. МВт

В 2023 году ПАО «Россети» завершило электроснабжение первого этапа расширения Восточного полигона железных дорог. В 2024 году компания вводит в работу шесть из семи ключевых объектов электроснабжения второго этапа расширения Восточного полигона железных дорог.

Электросетевая инфраструктура позволяет обеспечить Байкало-Амурскую и Транссибирскую железнодорожные магистрали дополнительной мощностью 1,7 тыс. МВт для решения поставленной Президентом задачи по увеличению объема грузоперевозок.

Данные объекты повысят надежность электроснабжения действующих потребителей и создадут возможности для технологического присоединения потребителей:

в Республике Бурятия,

Республике Саха (Якутия),

Иркутской области,

Амурской области,

Забайкальском крае,

Хабаровском крае.

Полная стоимость строительства вводимых в работу электросетевых объектов составляет порядка 200 млрд рублей, трансформаторная мощность подстанций – более 1 тыс. МВА, общая протяженность линий электропередачи – около 1,7 тыс. км. В том числе создан восточно-сибирский энерготранзит 500 кВ протяженностью порядка 1 тыс. км. Он является одним из крупнейших в России и объединяет Иркутскую область и Бурятию.

Работы велись в тяжелых природно-климатических условиях, в том числе в районах с высокой сейсмичностью, в труднодоступной местности. Все объекты реализованы преимущественно с использованием отечественного оборудования. Внедрено российское программное обеспечение автоматизированной системы управления технологическими процессами.

Финальный объект электроснабжения второго этапа расширения Восточного полигона протяженностью около 433 км будет поставлен под напряжение в 2026 году.

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