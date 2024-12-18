На первый этап развития кампуса СПбГУ выдано разрешение на строительство

Гостройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на строительство (РНС) объектов первого этапа развития территории СПбГУ в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Документ, опубликованный на сайте ведомства, действует до середины декабря 2027 года.

Дата выдачи РНС — 16 декабря, срок действия — 16 декабря 2027 года. Документ выдан для выполнения работ по проектированию и строительству объектов территории развития СПбГУ в поселке Детскосельский Пушкинского района города. Речь идет о реализации первого этапа так называемого кампуса Большого университета, в который войдет учебный корпус площадью 12,3 тыс. кв. м и хозяйственный корпус на 6 тыс. кв. м. Учебный корпус рассчитан на 2730 студентов. В его составе шесть аудиторий, административно-хозяйственный блок (кабинеты администрации, гардеробы и пр.), инженерно-технические помещения в подвальной части, помещения для объектов общественного питания. Общая площадь застройки — 4,1 тыс. кв. м.

В хозяйственном корпусе разместятся службы безопасности, административно-хозяйственная служба, служба материально-технического снабжения, ремонтно-эксплуатационное управление, автохозяйство, центральный диспетчерский пульт, архивохранилище и центральная прачечная.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что подрядчиком выполнения первого этапа кампуса стала московская компания АО «Политехстрой-Сварго», завершающая сегодня реконструкцию петербургской консерватории им. Римского-Корсакова и задействованная также на строительстве первой очереди кампуса ИТМО Хайпарк.

Александра Тен, Татьяна Титаева