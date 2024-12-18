Научно-технический совет «Россети Сибирь» посетил электротехнический кластер Чувашии

Основной состав НТС «Россети Сибирь» побывал в Чебоксарах — электротехнической столице России. Главные инженеры филиалов и заместитель генерального директора по техническим вопросам «Россети Сибирь» три дня провели на ключевых предприятиях, которые входят в территориальный электротехнический кластер. Главным в программе визита стало посещение производств: Чебоксарского электроаппаратного завода, НПП «ЭКРА», «Динамика», «Бреслер», ООО «ИНБРЭС» и «Релематика». Для делегации провели экскурсии по цехам, где производят микропроцессорные устройства, шкафы релейной защиты и автоматики, продукцию для вторичных систем, АСУТП, а также показали испытательный центр, цеха сборки оборудования и учебные центры. Целью визита было знакомство с новыми разработками, номенклатурой производств и обсуждение дальнейших перспектив сотрудничества.

«С советских времён Чебоксары считаются Меккой релестроения, столицей электротехники. Здесь сосредоточены предприятия, с которым «Россети Сибирь» сотрудничают много лет, которые являются нашими поставщиками и надёжными партнёрами. Производства активно развиваются, есть много нового. В результате трёхдневного визита и серии совещаний мы наметили перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе для НИОКР и реализации их на территориях наших филиалов», — рассказал Игорь Сорокин, заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер «Россети Сибирь».

В Республике Чувашия при поддержке федерального и республиканского правительства созданы все условия для инноваций в сфере электротехники и для обучения персонала. В этом направлении «Россети Сибирь» также планируют расширять сотрудничество с предприятиями, у которых есть учебные центры, оснащённые современным оборудованием, на котором можно отработать применение новых устройств для электросетевого хозяйства.