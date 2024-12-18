«Завод Техно» запустит в промпарке «Рязанский» за 860 млн руб новое производство

18 дек. 2024, 14:45
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
interfax-russia.ru
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Заявку на локализацию в индустриальном парке "Рязанский" (ИП "Рязанский") нового производства компании "Завод Техно" (входит в корпорацию "Технониколь") одобрили на заключительном в этом году заседании Инвестиционного совета в региональной Корпорации развития, сообщили "Интерфаксу" во вторник в Корпорации со ссылкой на заместителя председателя регионального правительства Артема Никитина.

"Инициатор нового проекта - один из крупнейших в России и Европе производителей минеральной теплоизоляции - рязанская компания ООО "Завод Техно". В 2026 году она планирует запустить в "Рязанском" производство по изготовлению вспомогательного оборудования, запчастей и расходных материалов", - сказали в корпорации.

В проект будет вложено 860 млн рублей, создано порядка 30 рабочих мест.

"Резидентов и пользователей инфраструктуры индустриального парка "Рязанский" теперь становится уже 17, а занятых земельных участков от общей площади - 87%", - подчеркнул Никитин.

Он добавил, что на площадке парка в настоящее время заканчивается строительство центра омниканальной торговли "Вайлдберриз", производства медицинских изделий компании "Медителл", завода по выпуску электронных приборов, систем контроля и учета энергоресурсов компании "Тепловодохран", завода стеллажной продукции и стройматериалов компании "ВБ Индустри" и завода металлоконструкций "СТК-ЗМК".

Индустриальный (промышленный) парк "Рязанский" - территория с преференциальным режимом деятельности для инвестиционно ориентированных предприятий, сетью автодорог и железнодорожных путей, инженерных коммуникаций. Площадь парка - более 560 га. Управляющей компанией промпарка является АО "Корпорация развития Рязанской области".

Корпорация "Технониколь" - международный производитель строительных материалов и систем. В компанию входят 72 производственные площадки, 21 учебный центр, 10 научных центров.

"Технониколь" запустила "Завод Техно" в Рязани в 2006 году. Предприятие выпускает базальтовую теплоизоляцию. Производственная мощность трех технологических линий превышает 4 млн куб. метров утеплителя в год.

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