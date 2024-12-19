Импортозамещающий кабельный завод достроят в Воскресенске к новому году

Главгосстройнадзор Московской области проводит проверку хода строительства завода по выпуску кабельной продукции в городском округе Воскресенск.

Новое производство откроется вблизи села Новлянское в 2025 году. Строить объект начали в июле 2022 года. Сегодня работы на финальной стадии. Строители завершают отделку, монтаж и пуско-наладку оборудования. Инспекторы фиксируют 97% стройготовности объекта.

На предприятии будут изготавливать сигнально-блокировочные; силовые и волоконно-оптические кабели связи, а также провода на низкое и среднее напряжение. Ежегодно здесь будут перерабатывать до четырех тысяч тонн медного проводника и до полутора тысяч тонн алюминия.

Застройщик – предприятие «БЕЛТЕЛЕКАБЕЛЬ» входит в Ассоциацию кабельных заводов России и СНГ. Продукцию планируют реализовывать в России и странах ближнего зарубежья: Молдавии, Казахстане, Киргизии и странах Прибалтики.

В реализацию проекта застройщик вложил 740 миллионов рублей. С вводом объекта в эксплуатацию для жителей села Новлянское и близлежащих населенных пунктов появится порядка 60 рабочих мест.