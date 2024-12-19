На аварийном участке трассы Бахчисарай – Ялта восстановят дорожную одежду и подпорные стены

Комплекс работ по строительству и реконструкции удерживающих противооползневых сооружений, а также по восстановлению дорожной одежды на автомобильной дороге Бахчисарай-Ялта пройдет на участке км 26 – км 42, который был полностью закрыт для движения автотранспорта после оползня в 2020 году. Проектно-сметная документация на восстановительные работы получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Разрушенный оползнем участок трассы Бахчисарай – Ялта находится в границах Голубинского сельского поселения Бахчисарайского района и проходит по склону Ай-Петринской яйлы – главной гряды Крымских гор.

«Расчетное значение сейсмических воздействий в районе проведения работ достигает 9 баллов. К природным факторам риска также относятся склоновые процессы и карстовые образования. Эти особенности местности учтены в технических решениях по восстановлению подпорных стен и строительству недостающих противооползневых сооружений, а также в вариантах восстановления конструкций дорожного полотна, устройства водопропускных труб и других проектных решениях, представленных на экспертизу», – рассказал эксперт Главгосэкспертизы Павел Собянин.

Протяженность строительства подпорных стен составит 995 м. Общая длина их реконструкции – около 2144 м.

«В местах устройства новых подпорных стен необходимо доведение ширины проезжей части до параметров IV категории, на остальных участках трассы в рамках проектной документации предусмотрено восстановление эксплуатационных свойств дорожного покрытия», – уточнил Павел Собянин.

Поверхностные стоки, подступающие к земляному полотну, отведут по естественному рельефу прилегающей территории.

Застройщик – Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым»

Генеральный проектировщик – ООО НПО «Геострой»