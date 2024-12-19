«Россети» инвестируют в электросети Соликамска около 58 млн рублей

ПАО «Россети» планирует вложить в обновление электросетей Соликамского городского округа около 58 млн руб. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Русанов в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте». По словам господина Русанова эти деньги планируется направить на усовершенствование и замену линий электропередач.

«В дальнейшем это снизит риск возникновения аварийных ситуаций», - отметил глава Соликамска.

В начале ноября в Соликамском округе из-за снегопадов и ветра упали несколько опор линий электропередач, что привело к массовому отключению электроэнергии. Повреждения сетей были зафиксированы более чем в десяти населенных пунктах округа.