На площадке АО «Балтийский завод» состоялась закладка многофункционального судна атомно-технологического обслуживания «Владимир Воробьев»

20 дек. 2024, 16:00
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Время чтения ≈ 11 минут
Источник:
atommedia.online
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20 декабря в Санкт-Петербурге на площадке АО «Балтийский завод» состоялась закладка многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) «Владимир Воробьев» проекта 22770. В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель генерального директора ОСК Андрей Бузинов, генеральный директор АО «Балтийский завод» Александр Коновалов, и.о. генерального директора ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов, исполнительный директор АО «ЦКБ «Айсберг» Александр Рыжков и другие.

Почетное право прикрутить закладную доску к днищевой секции судна было предоставлено Андрею Бузинову, Якову Антонову, Александру Рыжкову и Александру Коновалову. Кроме того, Александр Коновалов, Яков Антонов и директор филиала по атомным судам ФАУ «Российский морской регистр судоходства» Олег Яшенькин подписали акт о закладке судна. По сложившейся традиции названия атомных ледоколов и других судов ФГУП «Атомфлот» выбирались из географических наименований объектов Северного морского пути или повторяли имена легендарных советских атомоходов. При выборе названия для МСАТО предприятие сделало исключение. С инициативой об увековечении памяти Владимира Воробьева ранее выступила группа представителей госкорпорации «Росатом», АО «Балтийский завод» и ряда проектных институтов. 

«Вклад Владимира Воробьева в развитие атомного ледокольного флота невозможно переоценить, – отметил Яков Антонов. – Он курировал строительство головного универсального атомного ледокола “Арктика” и других атомных ледоколов проекта 22220, стоял у истоков проекта головного атомного ледокола “Россия” проекта 10510. Символично, что судно с именем главного конструктора обеспечит безопасную эксплуатацию современных атомных ледоколов. МСАТО выполнит полный комплекс работ по перезарядке ядерных энергетических установок универсальных атомных ледоколов и головного атомного ледокола “Россия”».

«Строительство судна, которое будет носить имя Владимира Михайловича Воробьева, станет для нас большой честью. Этот человек тесно связан с нашим заводом, много времени проводил на предприятии, решая вопросы, связанные со строительством судов с ядерными энергетическими установками. Жил с балтийцами одной жизнью, болел за наше общее дело. На заводе Владимира Михайловича помнят и любят. Нам его очень не хватает. Гордимся, что строительство судна доверили именно нашему заводу», – отметил генеральный директор Балтийского завода Александр Коновалов.

Ввод в эксплуатацию многофункционального судна атомно-технологического обслуживания запланирован на 2029 год.

Многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания проекта 22770 разработано АО «ЦКБ «Айсберг». Судно предназначено для выгрузки отработавшего ядерного топлива из реакторных установок судов; загрузки свежего ядерного топлива; выдержки отработавших тепловыделяющих сборок с целью снижения остаточного тепловыделения и ряда других технологических операций. Проектные характеристики таковы: длина – 158,8 метра, ширина – 26 метров; осадка – 7,5 метра; мощность ГЭУ – 9,28 МВт (на валах); водоизмещение – 22 718 тонн; скорость – 12 узлов; ледовый класс – Arc5. ФГУП «Атомфлот» и АО «Балтийский завод» подписали контракт на строительство МСАТО в 2023 году. 

Владимир Михайлович Воробьев (1940-2020) – главный конструктор проектов АО «ЦКБ «Айсберг». В качестве заместителя главного конструктора обеспечивал разработку проекта единственного в мире транспортного судна с ядерной энергетической установкой – лихтеровоза-контейнеровоза «Севморпуть» проекта 10081. Владимир Воробьев является главным конструктором плавучей атомной теплоэлектростанции ПАТЭС «Волнолом» проекта 15250, аналогов которой не существует и до настоящего времени, а также танкера дедвейтом 20000 тонн для арктических перевозок нефтепродуктов. На судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» построена уже серия танкеров этого типа. Под непосредственным руководством Владимира Воробьева разработан уникальный проект универсального атомного ледокола 22220. На Дальнем Востоке продолжается строительство головного атомного ледокола «Россия» проекта 10510, в основу которого заложены идеи Владимира Воробьева. Обладатель почетных званий «Заслуженный конструктор Российской Федерации», «Ветеран атомной энергетики и промышленности» и «Почетный полярник». 

Комплексное развитие Арктической зоны РФ является одним из стратегических приоритетов государства. Повышение объема перевозок по Северному морскому пути (СМП) имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области транспорта и доставки грузов. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. «Росатом» принимает активное участие в этой работе.

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