В преддверии Дня энергетика ДРСК подводит итоги работы

Во всех филиалах АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) сегодня состоялись торжественные собрания, посвящённые профессиональному празднику — Дню энергетика.

В этом году за высокий профессионализм дипломами, благодарностями, почетными грамотами и благодарственными письмами от Министерства энергетики, ПАО «РусГидро», Ассоциации «ЭРА России», администраций регионов и АО «ДРСК» были удостоены более 800 работников энергокомпании.

«ДРСК-это хороший, слаженный коллектив, где каждый знает четко свое направление, свои задачи и справляется на пять с плюсом, - отметил министр ЖКХ Амурской области Алексей Тарасов. - На протяжении многих лет ваша компания — это драйвер экономики, это - лидер с которого берут пример".

Генеральный директор АО «ДРСК» Александр Бакай, обращаясь к коллективу, особо подчеркнул, что: в текущем году в среднем по компании удалось снизить аварийность на 10% и кратно увеличить объем освоения инвестиционных программ. «Мы продолжаем развиваться - в сентябре 2024 года ДРСК обрела статус системообразующей компании на территории четырех субъектов региона, став единым центром ответственности за надежность электроснабжения потребителей. У нашей компании появилась дополнительная серьезнейшая задача - соответствовать оказанному доверию регионовгубернаторов», - отметил он.

Реализация инвестиционной программы ДРСК в 2024 году по объёму стала беспрецедентна - 22 млрд рублей по финансированию, что на 57% больше, чем в предыдущем году. В течение года энергетикам компании удалось ввести в эксплуатацию 325,9 МВА трансформаторной мощности и 1129,5 км ЛЭП.

Четвёртый год энергетики компании реализуют программу мМодернизации и реконструкции электросетевого комплекса в Приморье. В этом году энергетики завершили работу по реконструкции четырёх ВЛ 110 кВ, питающих тяговые подстанции ОАО «РЖД». Еще один ключевой проект, реализуемый на территории Приморского края — это реконструкция транзита 110 кВ от подстанции «Волна» до Артёмовской ТЭЦ. В этом году завершена реконструкция линии электропередачи 110 кВ «АТЭЦ-Промузел».

Также компания продолжает реализацию проектов по подключению к электроснабжению социально -значимых объектов региона. В этом году энергетики Приморских электрических сетей подключили 6 ФАПов — в с. Любитовка, Заречное, Линевичи, Первомайское, Веденка и Новороссия. В Амурской области были подключены школа в с. Чигири, газовая котельная в г. Белогорск, газовая котельная в 800 квартале г. Благовещенска, водозабор «Южный» в г. Завитинск, в ЕАО было подключено 55 различных социальных объектов.