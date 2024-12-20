Филиал ПАО «Россети» модернизировал оборудование подстанции, питающей юг Свердловской области

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала завершили работы по замене оборудования на открытом распределительном устройстве подстанции 220 кВ «Каменская». Это один из ключевых этапов реконструкции объекта, в рамках которой ранее уже была проведена замена силовых трансформаторов. Проект имеет системное значение, поскольку подстанция участвует в схеме выдачи мощности Белоярской АЭС и обеспечивает энергоснабжение южных районов Свердловской области.

Энергетики установили новые разъединители и элегазовые выключатели 220 кВ, характеризующиеся низкими затратами на эксплуатацию и высокой надежностью. Помимо коммутационного оборудования выполнен монтаж новых строительных конструкций (порталов), а также трансформаторов напряжения.

Разъединители и выключатели входят в состав основного коммутационного оборудования подстанций. Разъединители предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтных и профилактических работ, а выключатели – для выполнения коммутаций электрической цепи в нормальных и нештатных режимах.

На финальном этапе реконструкции, который запланирован на 2026 год, планируются модернизация закрытого распределительного устройства 10 кВ и перезаводы линий 110 кВ на вновь смонтированные ячейки. Все работы проводятся на действующей подстанции без ограничений электроснабжения потребителей, поскольку «Каменская» обеспечивает надежное электроснабжение социально значимых объектов и крупных промышленных предприятий в том числе с непрерывным циклом производства.