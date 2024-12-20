«Россети Северный Кавказ» пресекли в Карачаево-Черкесии майнинг-хищение электроэнергии на 75 млн рублей

Специалисты блока безопасности «Россети Северный Кавказ» и филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» совместно с правоохранительными органами выявили факт неучтенного потребления электроэнергии крупной майнинговой фермой. 198 устройств для добычи криптовалюты были установлены в складском помещении на частной территории в окрестностях села Чапаевское Прикубанского района.

Скрытое присоединение питающей кабельной линии электропередачи 10 кВ было осуществлено до расчетных узлов учета электроэнергии в трансформаторной подстанции, находящейся на балансе владельца территории. Энергетики составили акт безучетного энергопотребления. Объем незаконно использованной электроэнергии превысил 12,1 млн киловатт-часов. Ущерб, нанесенный сетевому комплексу региона, составил почти 75 млн рублей.

«Основанием для проверки стал резкий рост потребления на этом участке распределительных сетей и увеличение количества жалоб на низкое напряжение. Такие обращения поступали от жителей села Чапаевское, поселка Заречный и аула Псыж. Кроме того, мы фиксировали здесь участившиеся случаи перерывов электроснабжения: оборудование не выдерживало кратно возросшую нагрузку, – рассказал директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко. – Благодаря грамотно проведенной работе, нам удалось пресечь незаконные действия майнера, которые отражались на качестве электроснабжения потребителей, провоцировали технологические нарушения на энергообъектах».

В настоящее время правоохранительными органами проводится доследственная проверка по выявленному факту. За неправомерные действия майнера могут привлечь к уголовной ответственности по статье 165 Уголовного кодекса России. Наказание по этой статье предусматривает принудительные работы до пяти лет с ограничением свободы до двух лет, либо пять лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей, который может быть увеличен до размера дохода осужденного за период до шести месяцев.

Напомним, Минэнерго России одобрило инициативу о введении запрета на майнинг в период с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2031 года на территории ряда регионов Северного Кавказа, в том числе Карачаево-Черкесии.