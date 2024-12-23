В Якутии дали старт промышленной эксплуатации магистрального газопровода Кысыл-Сыр — Мастах

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак и Глава Якутии Айсен Николаев 23 декабря, в понедельник, в режиме видеоконференцсвязи дали разрешение на ввод в промышленную эксплуатацию завершающего этапа третьей нитки магистрального газопровода Кысыл-Сыр – Мастах.

Строительство участка третьей нитки магистрального газопровода от Средневилюйского газоконденсатное месторождение до поселка Мастах протяженностью 84 км – один из масштабных газовых проектов на Дальнем Востоке.

«Запуск магистрального газопровода «Кысыл-Сыр» с последующим его включением в единую газотранспортную систему имеет важнейшее социальное-экономическое значение для жителей республики и позволит обеспечить надежность газоснабжения Центрального энергорайона Якутии. Это 102 населенных пункта, в том числе города Якутск, Покровск и Вилюйск. В этих населенных пунктах проживает 456 тысяч человек, расположено 626 объектов социальной инфраструктуры - 220 школ, 235 детских садов, 171 медицинское учреждение», - подчеркнул Александр Новак.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил успехи в сфере газификации республики.

«После вступления данного участка в промышленную эксплуатацию кратно возрастает энергетическая безопасность газотранспортной системы нашей республики, центрального энергорайона. Это означает, что столица республики и другие населенные пункты смогут существовать спокойно, развиваться и двигаться вперед. Благодаря решению Президента социальная газификация идет у нас невиданными темпами. Якутия, как и другие регионы нашей страны, никогда еще не знала таких масштабов газификации, когда газ ежегодно приходит в тысячи домов якутян. Уверен, что задачи, поставленные на следующий год, будут выполнены Сахатранснефтегазом, как всегда, в кратчайшие сроки. Благодарю коллектив компании и всех подрядчиков за доблестную работу в крайне непростых условиях, а также за высокое качество выполненных работ», – сказал Айсен Николаев.

Национальная нефтегазовая компания «Сахатранснефтегаз» начала строительство завершающего этапа третьей нитки на участке «Кысыл-Сыр - Мастах» в апреле 2022 года. За это время построено 84 километра газопровода. На объекте работали более 200 человек и более 40 единиц техники.

Газотранспортная система Центрального района Якутии функционирует с 1967 года и состоит из единого комплекса магистрального газопровода Средневилюйское газоконденсатное месторождение – Мастах – Берге – Якутск.

Строительство III нитки магистрального газопровода началось в 1999 году. В рамках федеральных целевых программ «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» и «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» было построено 382 километра Мастах – Берге – Якутск и в 2013 году было приостановлено.

Реализация недостроенного с 2013 года участка газопровода Кысыл-Сыр – Мастах протяженностью 84 км была продолжена в апреле 2022 года при поддержке Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина и Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и Минэнерго России.

Согласно проекту, общая сметная стоимость строительства объекта протяженностью почти 84 км составило свыше 8,6 млрд рублей, в том числе за счет 2,8 млрд из федерального бюджета, почти 2,6 млрд – из республиканского, 3,2 млрд - собственных средств АО «Сахатранснефтегаз».

Напомним, в своем послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) на днях Айсен Николаев сообщил о лидерстве республики по социальной газификации на Дальнем Востоке. По исполнению программы, инициированной Главой государства Владимиром Путиным, Якутия занимает 8 место в стране. Со старта в 2021 году газом обеспечены дома почти 8,5 тысяч семей, а в 2025 году эта цифра должна возрасти до 10 тысяч.

В текущем году завершено строительство газовых сетей в селах Харбала-1 Чурапчинского улуса и Елечей Мегино-Кангаласского улуса. Газ подведен к селу Ломтука Мегино-Кангаласского улуса. В Якутске построены сети газораспределения в 6 микрорайонах, что позволит подключить свыше тысячи земельных участков.

В 2025 году будет построен газопровод до села Сымах Мегино-Кангаласского улуса. В рамках совместной программы с Газпромом будут газифицированы поселки Батамай, Мурья и Беченча в Ленском районе. Достигнута также договоренность с Газпромом о дополнительном включении проектов газификации 6 поселений Ленского района.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)