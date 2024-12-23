Правительство выделило финансирование на строительство и ремонт дорог в регионах

Правительство продолжает финансировать развитие дорожной инфраструктуры в регионах. До конца 2024 года на строительство и ремонт автомагистралей, а также искусственных дорожных сооружений будет дополнительно выделено в общей сложности более 46 млрд рублей. Распоряжения об этом подписаны.

Финансирование из резервного фонда Правительства даст возможность компенсировать подрядчику расходы по созданию обхода Твери при строительстве автодороги М-11 «Нева» Москва – Санкт-Петербург.

Кроме того, федеральные средства будут направлены на капитальный ремонт моста через Волгу в Рыбинске Ярославской области, а также на ускорение строительства участка Вознесенского тракта в Казани от проспекта Победы до автодороги М-7 «Волга» в Советском районе города и Пестречинском муниципальном районе Татарстана.

В свою очередь на строительство и реконструкцию трассы М-7 «Волга» также будут выделены дополнительные средства. Они пойдут на опережающее строительство дорожных обходов нескольких населённых пунктов в Башкирии.

Помимо этого, федеральное финансирование ускорит строительство моста через Обь в районе Сургута. К концу 2024 года его строительная готовность должна вырасти до 59%.

Ещё одно направление финансирования связано с ускорением капитального ремонта дорог. Выделенные средства позволят привести в порядок 418 км трасс федерального значения.

Вопрос обсуждался на совещании с вице-премьерами 23 декабря. Говоря о принятом решении, Михаил Мишустин отметил, что значимый для страны сектор дорожного строительства в текущем году традиционно продемонстрировал высокие результаты.

Строительство автодорог и мостов, а также их капитальный ремонт – часть работы по реализации государственной программы «Развитие транспортной системы» и национального проекта «Безопасные качественные дороги».