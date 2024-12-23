«ЗЭТО» получил протокол по продлению срока действия ЗАК на ЖО-330 кВ

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья! Спешим поздравить с особенным для всех нас днём — с Днём Энергетика! Этот праздник символизирует нашу общую миссию, нашу сопричастность к созданию комфортной и безопасной жизни для миллионов людей. Мы – те, кто обеспечивает светом города, теплом дома, энергией производства. Мы те, кто держит на своих плечах надежность инфраструктуры, кто не...