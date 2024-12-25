Утвержден национальный стандарт по использованию информационной модели для расчета установившегося режима и токов короткого замыкания

4 часа назад
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Источник:
АО СО ЕЭС
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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приказом от 23 декабря 2024 г. № 1966-ст утвердило национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58651.11 — 2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели для задач расчета установившегося режима и расчета токов короткого замыкания».

Стандарт разработан специалистами Системного оператора в рамках Технического комитета 016 «Электроэнергетика» Росстандарта по плану работ подкомитета ТК016/ПК-7 «Интеллектуальные технологии в электроэнергетике».

ГОСТ Р 58651.11–2024 входит в серию национальных стандартов «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики», предназначенных для решения расчетных, аналитических, статистических и иных задач в электроэнергетике, включая задачу стандартизации информационного обмена между организациями отрасли.

Профиль информационной модели для расчетов установившегося режима и токов короткого замыкания представляет собой обязательную часть информационной модели, необходимую для обеспечения однозначной интерпретации передаваемых и получаемых данных всеми участниками технологического информационного обмена.

Профиль информационной модели для задач расчета установившегося режима и расчета токов короткого замыкания дополнил профили информационной модели, утвержденные ранее национальными стандартами:

  • ГОСТ Р 58651.2 — Базисный профиль информационной модели,
  • ГОСТ Р 58651.3 — Профиль информмодели ЛЭП и электросетевого оборудования 110–750 кВ,
  • ГОСТ Р 58651.4 — Профиль информмодели генерирующего оборудования,
  • ГОСТ Р 58651.6 — Профиль информмодели ЛЭП и электросетевого оборудования 0,4–35 кВ.

ГОСТ Р 58651.11–2024 вводится в действие 1 февраля 2025 года. После издания официальный текст национального стандарта будет доступен для ознакомления на сайте Росстандарта, а также для заказа в интернет-магазине уполномоченной организации ФГБУ «Институт стандартизации».

Информация о ТК 016 «Электроэнергетика»

Технический комитет «Электроэнергетика» (ТК 016) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) в его современном виде сформирован в сентябре 2014 года путем реорганизации ряда технических комитетов по стандартизации в области электроэнергетики. Базовой организацией комитета, выполняющей также функции секретариата ТК 016, является АО «СО ЕЭС». В состав ТК 016 входят семь подкомитетов (ПК) также имеющих свою базовую организацию. Системный оператор выступает базовой организацией ПК-1 «Электроэнергетические системы» и ПК-7 «Интеллектуальные технологии в электроэнергетике».

Сфера деятельности ТК 016 — стандартизация в электроэнергетике в области электроэнергетических систем и энергообъектов, включая электрические тепловые, гидравлические и гидроаккумулирующие электростанции, передающие и распределительные электрические сети, а также стандартизация системных требований к оборудованию электрических станций и сетей, в том числе систем силовой электроники.

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