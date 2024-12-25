В Пермском крае «Россети Урал» произведена полная замена линий электропередачи 110 кВ на железные и железо-бетонные конструкции

Деревянные опоры линий электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 110 кВ в электросетевом комплексе Прикамья более не используются.

Энергетики пермского филиала «Россети Урал» завершили реконструкцию участка воздушной линии электропередачи 110 кВ «Цемент – Новая Пашия», 1,2, цепь протяженностью 3,2 км. В рамках реконструкции ЛЭП произведена замена деревянных опор на железобетонные и металлические. Всего установлено 12 новых опор, смонтировано более 10 км провода и почти 2 км грозотроса. Выполненные мероприятия повысят надежность электроснабжения предприятия по производству цемента в Горнозаводске, а также других потребителей Горнозаводского городского округа.

Завершение реконструкции ВЛ «Цемент – Новая Пашия», 1,2 цепь стало важным событием в работе филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго». В электросетевом комплексе Пермского края, обслуживаемом энергетиками «Россети Урал», демонтированы последние деревянные опоры ЛЭП классом напряжения 110 кВ.

Отметим, что железобетонные и металлические опоры имеют значимые преимущества. Железобетонные и стальные опоры обладают более высокой прочностью и способны выдерживать значительные нагрузки. Они имеют больший срок службы по сравнению с деревянными, что уменьшает затраты на обслуживание. Кроме того, их применение снижает экологическое воздействие на окружающую среду.