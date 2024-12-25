«Россети Кубань» отремонтировали 100 энергообъектов в Белореченском районе

Энергетики «Россети Кубань» выполнили капитальный ремонт 100 энергообъектов распределительной сети – линий электропередачи (ЛЭП) и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в Белореченском районе Краснодарского края.

Сети низкого напряжения обеспечивают электроснабжение районных социальных учреждений и объектов агропромышленного комплекса, а также более 100 тыс. населения.

Специалисты энергокомпании отремонтировали почти 70 линий электропередачи общей протяженностью 67 км, на которых заменили изоляторы, разъединители и 13 км устаревшего провода. При монтаже проводов ЛЭП использован самонесущий изолированный провод – более устойчивый к коррозии, гололедообразованию и механическим повреждениям.

Энергетики также выполнили капитальный ремонт свыше 30 трансформаторных подстанций с заменой устаревших выключателей, трансформаторов, разъединителей и других комплектующих, обновили диспетчерские наименования.

Комплекс проведенных технических мероприятий обеспечит надежное электроснабжение населенных пунктов в период зимних пиковых нагрузок на энергосистему.