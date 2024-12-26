Анонс журнала «Вести в электроэнергетике» №6 (134), 2024 года

Заключительный номер журнала открывается рубрикой «Слово главного редактора», где подводятся основные итоги уходящего года в энергетике.

В рубрике «Стратегия» представлен материал «От технологического суверенитета – к технологическому лидерству», в котором говорится о новых задачах и вызовах, а также о приоритетных направлениях развития российской энергетики до 2050 года.

«О совершенствовании рыночных отношений в обороте электроэнергии, ценообразовании и обеспечении технического суверенитета отрасли» рассказывается в одноимённой авторской статье под рубрикой «Анализ и прогноз».

В рубрике «Наука и технологии» сообщается о том, что в России скоро появится новая энергетическая отрасль – солнечная аэрокосмическая энергетика: САКЭ. Над вопросом производства и передачи энергии из Космоса работают многие страны. В рамках развития аэрокосмической энергетики недруги России рассматривают различные варианты обезоруживания нашей страны технологическими методами. Наша задача – создать адекватные технические и технологические инструменты для отражения удара. Подробности – в материале «САКЭ – энергетика будущего».

В рубрике «В НТС ЕЭС» представлены материалы совместных заседаний НТС ЕЭС и Научного совета РАН по следующим темам: «Опыт использования распределённых энергоресурсов в России и мире» и «Мифы и реальность глобального роста углерода и потепления».

Принципиально новый проект установки ВЭС представлен в авторской статье «Новая архитектура ветроэлектростанций», опубликованной в рубрике «ВИЭ–технологии».

Для устойчивого развития российских территорий необходимо связать регионы страны единой энергетической и транспортной сетью. Пути решения данной задачи изложены в материале «Энергетическая и транспортная связность России – насущная задача предстоящих десятилетий», опубликованном под рубрикой «Инфраструктура».

104-ю годовщину Плана ГОЭЛРО отечественная энергетика отметила в условиях острой необходимости переустройства отрасли. Решение глобальных задач невозможно без глубокого изучения опыта развития электроэнергетики, а также – без осмысления и оценки возможностей отечественной промышленности. Этим темам посвящены материалы «План исторических побед» и «Клуб профессионалов» в рубрике «День энергетика».

В традиционной рубрике «Энергетика СНГ» представлен блок публикаций по важным направлениям сотрудничества. В частности, в странах – членах ЭЭС СНГ большое внимание уделяется развитию возобновляемой энергетики. При этом ВИЭ – один из наиболее зависимых от погоды сегмент энергетики. Об анализе климатических наблюдений при долгосрочном планировании строительства ВИЭ и точности прогнозирования при использовании ВЭС и СЭС – в корреспонденции «Метеопрогноз для ВИЭ».

В авторской статье «К вопросу выбора норм по КЭМБ для ВПС Армении», где дан глубокий анализ нормативно-технической документации по обеспечению кибер- и электромагнитной безопасности критически важных объектов электроэнергетики, рекомендуемой к применению как в республике, так и на уровне СНГ/ЕАЭС/ТС.

Завершает номер рубрика «Международная панорама», где представлены события, оказывающие влияние на мировую энергетику.