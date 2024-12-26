Серпуховский лифтостроительный завод увеличит производственные мощности почти на 50% в 2025 году

Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ, входит в ГК «Садовое кольцо») в 2025 году планирует увеличить производственные мощности почти на 50%, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В этом году Серпуховской лифтостроительной завод произвел более 2000 лифтов. Планы на следующий год еще более масштабные – компания планирует значительно нарастить производственные мощности и за год выпустить свыше 3000 лифтов. Среди приоритетов – запуск на рынок высокоскоростных моделей со скоростью движения до 6 м/с и увеличение. В среднесрочной перспективе предприятие также намерено выйти на ежегодный выпуск 10 тысяч лифтов в год. В дальнейшем годовой объем выпускаемой продукции может быть увеличен до 12 тысяч лифтов. Это одна из стратегических задач предприятия», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам зампреда, в этом году компании удалось не только нарастить объем выпускаемой продукции, но и вдвое увеличить штат СЛЗ - до 450 человек. Это стало возможным благодаря интенсивной работе по привлечению квалифицированных кадров, созданию комфортной рабочей среды и развитию института наставничества.

Главным достижением этого года стало завершение формирования завода нового типа. Ответом на недостатки старых систем производства стал запуск станочного парка, компактного, потребляющего минимум ресурсов на содержание и имеющего высокий потенциал цифровизации.

«Современные вызовы требуют перехода от традиционных, часто консервативных, моделей производства к гибким структурам и командам, способным не только быстро реагировать на потребности рынка, но и диктовать моду на лифтовую технику. К настоящему моменту наш завод наладил выпуск оборудования для всех сегментов лифтового рынка: пассажирские, грузовые и больничные лифты с различной грузоподъемностью (400–2500 кг) и скоростью движения (1,0–2,5 м/с). Всего с момента возобновления производства в 2023 году СЛЗ выпустил более 3500 лифтов», – подчеркнул управляющий СЛЗ Леонид Черноног.

В этом году также состоялся успешный ввод в эксплуатацию первой партии «лифтов будущего», разработанных совместно с дизайн-студией Артемия Лебедева. Лифтовое оборудование уже функционирует в одном из жилых комплексов Краснодара. Портфель заказов предприятия на 2025 год быстро наполняется.