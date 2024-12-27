300 солнечных мегаватт введено в Единой энергосистеме страны

«Юнигрин Энерджи» завершила строительство и ввела в эксплуатацию пять солнечных электростанций общей установленной мощностью 293,6 МВт в Республиках Бурятия и Калмыкия, Забайкальском крае и Астраханской области. Это первые проекты, реализованные по результатам конкурсного отбора в рамках программы ДПМ ВИЭ 2.0 (программа поддержки ВИЭ-генерации до 2035 года), состоявшемся в 2021 году.

«Десять лет назад мощность первых крупных солнечных электростанций в России измерялась всего лишь мегаваттами, но это был настоящий прорыв для страны. Сегодня единичная мощность наших электростанций составляет 50 и более мегаватт. Они построены на передовых технологических решениях, локализованных в России: гетероструктурных двухсторонних солнечных модулях, инверторном и коммутационном оборудовании, комплектных трансформаторных подстанциях. Отрасль стремительно развивается как в генерации, так и в производстве оборудования, а значит мы будем и дальше делать наш мир более чистым и зеленым», - отметил генеральный директор компании «Юнигрин Энерджи» Игорь Шахрай.

Прогнозная выработка электроэнергии всеми пятью станциями превысит 470 млн кВт*ч в год, что позволит ежегодно снижать выбросы углекислого газа на 157,5 тыс. тонн.

Сразу два новых объекта построены в Республике Бурятия - Джидинская СЭС мощностью 50 МВт и Новобичурская СЭС мощностью 52 МВт. С их вводом установленная мощность 8 солнечных станций, работающих в Республике Бурятия достигла 217 МВт, это 13,2 % от общей установленной мощности энергосистемы региона.

Борзинская СЭС добавила 60 МВт установленной мощности в энергосистему Забайкальского края и повысила долю «зеленой» энергии в регионе с 5,9% до 9,1%.

В Республике Калмыкия, лидирующей по доле ВИЭ в объеме установленной мощности и энергопотребления региона, введена в эксплуатацию Красинская солнечная электростанция мощностью 63 МВт. Богдинская солнечная станция обеспечила увеличение установленной мощности «зеленой» энергетики в структуре энергосистемы Астраханской области на 68,6 МВт.

Важным преимуществом практически всех новых станций является использование трекерных систем слежения за Солнцем, что позволяет увеличить выработку электроэнергии в среднем на 20-25% по сравнению с установкой модулей с фиксированным углом наклона.

Юнигрин Энерджи — крупнейшая частная компания в России в области возобновляемой энергетики, объединяет несколько производственных активов по выпуску электротехнического оборудования и оборудования для солнечной энергетики. Реализует проекты на основе возобновляемых источников энергии в странах Африки, СНГ, Азии и Латинской Америки. Портфель проектов по строительству возобновляемой генерации превышает 1,5 ГВт.