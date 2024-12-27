ГУП РК «Крымэнерго» ведет строительство подстанции 110 кВ Юнга на юго-востоке полуострова

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» совместно с подрядной организацией в пгт Коктебель выполняют строительство новой подстанции (ПС) 110 кВ Юнга и отходящих от нее линий электропередачи (ЛЭП) 110 кВ и 35 кВ.

Высоковольтные ЛЭП и новая подстанция будут обеспечивать электричеством бытовых потребителей в пгт Коктебель и близлежащих населенных пунктах, инфраструктуру коммунальных и курортных объектов черноморского побережья, включая электроустановки очистных сооружений с системой разводящих коллекторов и канализационных сетей, набережной, туристическо-рекреационного комплекса SKYSOUL RESORT в Коктебеле и др.

Строительство питающего центра ведется поэтапно с сентября 2023 года. К настоящему моменту специалисты установили современное высокотехнологичное оборудование отечественного производства:

- распределительные устройства 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ;

- силовые трансформаторы (мощностью по 25 МВА каждый);

- распределительный пункт 10 кВ и пять трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;

- общеподстанционный пункт управления;

- средства автоматизации и цифровые комплексы релейной защиты;

- системы связи и передачи информации, др.

Кроме того, выполнена реконструкция ПС 110 кВ Коктебель и Старый Крым, построена ЛЭП 110 кВ Кафа-Юнга и т.д.

В настоящее время в рамках проекта выполняется реконструкция существующей воздушной ЛЭП 110 кВ, от которой будет запитана ПС Юнга. Проводятся пуско-наладочные работы для проверки и настройки нового электрооборудования, осуществляется благоустройство территории. Завершение строительства планируется в 2025 году.

Новый энергообъект мощностью 50 МВА позволит повысить стабильность подачи электроэнергии, сформировать резерв для подключения к сетям новых заявителей и способствовать перспективному развитию пгт Коктебель и прилегающих территорий.