Министерство энергетики напоминает о правилах электробезопасности в быту в период новогодних праздников

В преддверии новогодних и рождественских каникул Министерство энергетики Московской области напоминает о важности соблюдения правил электробезопасности, особенно при использовании бытовых электроприборов и гирлянд.

Важно помнить о необходимости использования только полностью исправных электроприборов и их своевременного отключения. Во избежание неисправностей в сетях в период повышенной нагрузки не следует перегружать электросети большим количеством одновременно работающих электроприборов и оставлять их без присмотра, особенно ночью или в период отсутствия дома.

Помимо неправильной эксплуатации электрооборудования и риска короткого замыкания, наиболее распространёнными причинами новогодних пожаров являются неосторожное обращение с огнем, воспламенение ёлки и нарушение правил использования пиротехники.

При установке елки следует придерживаться следующих рекомендаций:

установите елку подальше от отопительных приборов, батарей, телевизора (не ближе одного метра);

закрепите елку на устойчивой подставке;

ветки и верхушка елки не должны касаться стен, потолка, мебели, вещей и занавесок;

не украшайте елку легковоспламеняющимися игрушками, свечами и бенгальскими огнями, не пользуйтесь рядом с елкой открытым огнем и пиротехникой;

если елка загорелась, обесточьте гирлянду, опрокиньте елку на пол, накройте ее плотной тканью, используйте огнетушитель. Тушить елку водой категорически запрещено, так как это может привести к разбрызгиванию горящих капель и увеличению площади пожара.

Правила безопасного использования гирлянд:

Электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправными;

Проверяйте целостность и работоспособность гирлянды перед использованием. Шнур должен быть без повреждений, все лампочки должны гореть, штекер в розетке не должен нагреваться, искрить, потрескивать и пахнуть гарью;

Для украшения елки используйте гирлянды мощностью не более 50 Вт;

Вне помещения устанавливайте только влагозащищённые уличные гирлянды и удлинители;

Не включайте в одну розетку больше трех гирлянд;

Выключайте гирлянды, когда идете спать и перед тем, как уйти из дома;

Срочно обесточьте гирлянду при малейших признаках неисправности.

Рекомендации по обращению с пиротехникой:

Внимательно изучите и соблюдайте инструкцию к пиротехническому изделию;

Не используйте пиротехнику в жилых помещениях;

Не запускайте салюты вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач и в толпе людей;

Никогда не наклоняйтесь над фейерверком, в том числе при запуске, после окончания его использования и в случае несрабатывания;

Не носите пиротехнику в кармане, не запускайте ее из рук, не направляйте в сторону людей, зданий и автомобилей.

Министерство энергетики Московской области обращает внимание на важность соблюдения правил пожарной безопасности и грамотного использования бытовых электроприборов для того, чтобы праздничные дни прошли радостно и благополучно.