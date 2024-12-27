На станции Лоста Северной железной дороги построят еще один главный путь
27 дек. 2024, 14:44
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На станции Лоста началось строительство третьего главного пути транзитного парка, что увеличит ее пропускную способность. Строителям предстоит уложить более 1,5 км железнодорожного пути и 32 стрелочных перевода, а также выполнить работы по переносу газопровода и теплосетей, заменить пассажирские платформы на остановочных пунктах Льнокомбинат и 490 км. В настоящее время ведется перенос опор контактной сети.
Ежесуточно через станцию Лоста осуществляется пропуск более 220 грузовых и пассажирских поездов. Ввод в эксплуатацию третьего главного пути позволит разделить маршруты, идущие из Вологды на Данилов и станцию Буй.
Завершить строительство планируется в 2027 году, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.
На автодороге Дюртюли – Ачит в Башкортостане загорелся первый свет
27 дек. 2024, 17:45
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Продолжаются работы по реализации масштабного проекта строительства продолжения магистрали М-12 «Восток» до Екатеринбурга. Так, на первом этапе будущей скоростной трассы Дюртюли – Ачит в Республике Башкортостан на 60 километрах установили линии искусственного электроосвещения, чтобы поездки водителей в темное время суток были комфортными и безопасными. Всего на 140 км дороги в...
Правительство профинансирует строительство автомобильного обхода Орла, а также развитие трассы М-7 «Волга» в Башкирии
27 дек. 2024, 17:30
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До конца 2024 года на начало строительства обхода Орла, а также на завершение работ по созданию обхода пяти населённых пунктов в Башкирии будет дополнительно выделено в общей сложности более 2,4 млрд рублей. Распоряжения об этом подписаны. Финансирование из резервного фонда Правительства даст возможность в опережающем порядке начать подготовку территории к строительству участка трассы М-2 &laqu...
Запущено строительство транспортной развязки на М-11 «Нева» с подключением к аэропорту Пулково
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Правительство уделяет пристальное внимание повышению транспортной доступности регионов. На 681-м км федеральной автомобильной дороги М-11 «Нева» стартовало строительство транспортной развязки к аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. «При развитии транспортного каркаса страны нам важно...
«Башкирский холод» построит компрессорный цех за 227 млн руб
27 дек. 2024, 15:15
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АО "Башкирский холод" в рамках развития производства мороженого строит на территории предприятия в Уфе компрессорный цех, сообщила пресс-служба главы Башкирии. Стоимость проекта оценивается в 227 млн рублей. "Запуск объекта позволит повысить энергоэффективность складских помещений и линий по выпуску продукции", - отмечается в сообщении. В настоящее время возведено...
Производство бериллия начнет в 2027 году новый резидент ТОР «Бурятия»
27 дек. 2024, 13:45
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Компания «Ермаковское» с применением мер господдержки, которые обеспечивает режим территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия», в 2027 году начнет выпуск бериллиевой продукции и флюоритового концентрата на месторождении «Ермаковское». По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестиции в проект превысят 10 млрд рублей, средства...
Завершается строительство энергоэффективного дома в Москве
27 дек. 2024, 11:30
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Группа компаний «КОРТРОС» заканчивает строительные работы на площадке своего флагманского столичного квартала HEADLINER. Финальная очередь жилого комплекса станет одним из первых в столице энергоэффективных домов благодаря солнечным панелям на фасадах. Девелопер уже завершил монтаж 720 модулей, которые интегрированы в стоечно-ригельную систему фасадов нового здания высотного квартал...
Подведены итоги отбора проектов ВИЭ в 2024 году
27 дек. 2024, 11:00
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Москва. 27 декабря 2024 года. АО «АТС» (дочерняя компания Ассоциации «НП Совет рынка») подвело итоги отбора инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2024 году. Отбор проектов ВИЭ в 2024 году проводился в отношении объектов ветровой генерации, солнечной генерации и гидрогенерации. В...
Первый дом на площадке города-спутника Владивостока ввел в эксплуатацию резидент ТОР
26 дек. 2024, 18:00
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Группа компаний «DNS Девелопмент» досрочно ввела в эксплуатацию дом №1 на 272 квартиры в «DNS Сити». Проект комплексного жилого строительства, расположенный на полуострове Де-Фриз, по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) реализует ООО СЗ «ДНС СИТИ» (входит в ГК «DNS Девелопмент») в статусе резидента ТОР «Приморье&...
Серпуховский лифтостроительный завод увеличит производственные мощности почти на 50% в 2025 году
26 дек. 2024, 14:15
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Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ, входит в ГК «Садовое кольцо») в 2025 году планирует увеличить производственные мощности почти на 50%, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. «В этом году Серпуховской лифтостроительной завод произвел более 2000 лифтов. Планы на следующий год еще более масштабные – компания пла...
Композитный дивизион «Росатома» запустил производство ветролопастей в Ульяновске
26 дек. 2024, 13:45
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26 декабря 2024 года в Ульяновске на базе АО «Русатом ветролопасти» (компания Композитного дивизиона госкорпорации «Росатом») начал работу первый завод по производству российских композитных ветролопастей. В церемонии приняли участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, генеральный директор...
«Тривес» построит производственно-складской комплекс в Шушарах за 1,7 млрд рублей
26 дек. 2024, 12:30
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Производитель медицинской и ортопедической продукции «Тривес» начал возводить производственно-складской комплекс в промзоне Шушары, сообщает «Новый проспект». Согласно данным Госстройнадзора, площадь объекта составит 19,7 тыс. кв. м., он займет территорию около 1 га. Разрешение на строительство выдано в ноябре 2024 года. Затраты на возведение комплекса могут достичь 1,7...
На перегоне БАМа Вельбеткан – Олёкма открыто движение поездов по новому второму пути
26 дек. 2024, 11:30
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Движение поездов открыто по новой двухпутной вставке после переключения на новую цифровую систему управления на перегоне Байкало-Амурской магистрали Вельбеткан – Олёкма в Амурской области. Проект реализован в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов. В ходе работ уложено почти 8,6 км нового пути, а также 9 стрелочных перев...
Строительство двух ЛЭП от двух черноземных АЭС до Москвы оценили в 168 млрд
26 дек. 2024, 10:30
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Правительство РФ предварительно оценило расходы на строительство новой генерации и электросетевой инфраструктуры для Москвы в 460,7 млрд руб. 91,4 млрд руб. из них предусмотрены на возведение линии постоянного тока мощностью 1,5 ГВт между столицей и Нововоронежской АЭС, 76,8 млрд — на ЛЭП мощностью 750 кВ между Москвой и Курской АЭС. Это следует из материалов правительственной комиссии по ра...
Правительство определило схему финансирования столичной энергосистемы
25 дек. 2024, 17:45
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По данным “Ъ”, правительство предварительно оценило расходы на строительство новой генерации и электросетевой инфраструктуры в Москве в 460,7 млрд руб. Инвестиции на строительство ЛЭП и линии постоянного тока предлагается включить в тариф для магистральных электросетей, что дополнительно поднимет цену для потребителей на 1,68%. Нагрузка по строительству генерации в столице ляжет на все...
На курорте «Губаха» построят горнолыжные трассы, подъемник и коттеджи для туристов
25 дек. 2024, 17:15
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Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на этапы строительства горнолыжной инфраструктуры и коттеджного поселка на территории курорта. Инвестиционный проект по развитию спортивно-туристического комплекса «Губаха» в Пермском крае реализуется при поддержке Корпорации Туризм.РФ в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Новые туристические об...
В Новосибирске появится завод по производству строительного оборудования
25 дек. 2024, 17:00
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На совете по инвестиционной деятельности и содействию развитию конкуренции на территории города Новосибирска одобрили масштабный инвестпроект – строительство завода по производству оборудования контактной сварки для арматурных цехов заводов ЖБИ и ДСК. Инвестор проекта – ООО «Центр Машиностроения и Металлообработки Роден». Основное напра...
В 2025 году в Северо-Енисейском районе планируют запустить новую золотоизвлекательную фабрику
25 дек. 2024, 15:30
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Компания «Полюс» продолжает строительство новой золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ-5) на базе месторождения Благодатное в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Проект строительства ЗИФ-5 включен в КИП «Енисейская Сибирь». Работы на строительной площадке новой золотоизвлекательной фабрики идут по графику: уже на 90% выполнено бетонирование фундаментов под оборудован...
Одобрен первый этап развития клиники Минздрава в Новосибирске
25 дек. 2024, 14:30
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Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени академика Е.Н. Мешалкина проведет масштабную реконструкцию со строительством новых лечебных корпусов для диагностики и лечения детей и взрослых. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на первый этап реализации проекта. Он включен в комплексную государственную программу Российской Федерации «Строительство»....
В аэропорту Мурманска при использовании «Фабрики проектного финансирования» появится новый терминал
24 дек. 2024, 17:45
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ВЭБ. РФ, Сбербанк и Новапорт подписали соглашение о предоставлении синдицированного кредита на строительство нового пассажирского терминала внутренних линий аэропорта в Мурманске. Проект будет реализован с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования», реализацию которого курирует Минэкономразвития России. Общая стоимость проекта составляет 4,7...
Свердловская железная дорога по итогам ремонтной кампании 2024 года обновила более 430 км пути
24 дек. 2024, 17:30
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В 2024 году свердловские железнодорожники обновили всеми видами ремонта 431,7 км пути на Транссибе и рокадных направлениях – в Свердловской и Тюменской областях, ХМАО – Югре, ЯНАО и в Пермском крае, а также заменили 234 стрелочных перевода. Активный сезон путевых работ продолжался с апреля до конца ноября. Плановый ремонт позволяет повысить безопасность и надежность инфраструктуры, уве...