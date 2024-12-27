Филиал ПАО «Россети» провел диагностику крупнейших питающих ЛЭП и подстанций Подмосковья с использованием тепловизоров

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра завершил годовую программу тепловизионного обследования электросетевых объектов Московской области. Энергетики провели диагностику оборудования 39 подстанций и около 4 тыс. км линий электропередачи 220–750 кВ. Такой метод диагностики позволяет выявлять скрытые дефекты на начальной стадии без вывода оборудования в ремонт и минимизировать риски технологических нарушений, влияющих на надежность электроснабжения потребителей.

На подстанциях методика помогает отследить повреждения контактных соединений и изоляции, уровни жидкости в маслонаполненном оборудовании, параметры работы систем охлаждения. На линиях электропередачи особое внимание уделяется состоянию различных креплений, зажимов, соединений и других элементов. Контроль проводится дважды в год – в зимние и летние месяцы.

Энергетики провели диагностику оборудования объектов Московского энергокольца, питающих центров Дмитровского, Рузского, Можайского, Сергиево-Посадского, Истринского, Богородского, Солнечногорского городских округов Подмосковья. Также обследованы ключевые воздушные и кабельно-воздушные линии электропередачи, в том числе связывающие Московскую энергосистему с соседними регионами.