«Россети Кубань» отремонтировали 60 энергообъектов в Кошехабльском районе Республики Адыгея

Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» выполнили капитальный ремонт и техническое обслуживание 60 энергообъектов распределительной сети – линий электропередачи (ЛЭП) и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в Кошехабльском районе Республики Адыгея. Электрические сети низкого напряжения обеспечивают подачу электроэнергии для социальных учреждений и объектов агропромышленного комплекса, а также более 30 тыс. населения.

Специалисты энергокомпании отремонтировали более 40 линий электропередачи общей протяженностью 70 км, на которых заменили изоляторы, разъединители, опоры и 8 км устаревшего провода, а также расчистили от древесно-кустарниковой растительности 15 га охранных зон ЛЭП. При монтаже проводов энергетики применили самонесущий изолированный провод (СИП). СИП устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование позволит снизить количество технологических нарушений, вызванных гололедообразованием, налипанием снега и сильным ветром, а также повысить безопасность и надежность электроснабжения

Также выполнен капитальный ремонт 19 комплектных трансформаторных подстанций с заменой устаревших выключателей, трансформаторов, разъединителей и других комплектующих, обновлены диспетчерские наименования.

Выполненные работы направлены на обеспечение надежного электроснабжения потребителей в период зимних пиковых нагрузок на энергосистему.