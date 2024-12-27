«Россети Кубань» приняли на баланс 33 бесхозяйных энергообъекта в четырех районах Краснодарского края

Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» принял на баланс компании 33 бесхозяйных энергообъекта в Выселковском, Кореновском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края. В числе консолидированного имущества юридических и физических лиц – 8 трансформаторных подстанций, а также воздушные и кабельные линии электропередачи общей протяженностью 8 км.

Бесхозяйные энергообъекты зачастую не имеют собственника или собственник неизвестен, либо отказался от права собственности. Работают бесхозяйные сети в режиме превышения допустимой нагрузки, а ремонтировать и обслуживать их некому. Бесхозяйные энергообъекты нередко являются источником технологических нарушений и одной из основных причин снижения качества электроснабжения и существенных потерь электроэнергии.

После принятия энергообъектов на баланс специалисты «Россети Кубань» проводят техническое обследование, составляют ведомости с указанием дефектов оборудования, а затем выполняют необходимый комплекс работ для приведения его в нормативное состояние.

Программу консолидации электросетевого комплекса энергетики осуществляют в качестве системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) Краснодарского края. Статус СТСО присвоен «Россети Кубань» в сентябре текущего года в соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, регламентирующими создание в субъектах РФ единого центра ответственности за надежность электроснабжения потребителей.

Одно из главных преимуществ консолидации – возможность установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволяет сделать процедуру техприсоединения простой и прозрачной. В результате повышается уровень жизни, а также темпы развития малого и среднего предпринимательства.

Организации и частные лица, неспособные обеспечить надлежащую эксплуатацию и ремонт принадлежащего им энергооборудования, могут обратиться в филиал для заключения договора на техническое обслуживание.

«Россети Кубань» напоминают, что электросетевые установки являются объектами повышенной опасности. Их эксплуатация должна осуществляться в строгом соответствии с техническими правилами, нарушение которых может привести к негативным последствиям как для частных лиц, так и для собственников энергообъектов.

В случае обнаружения неисправного энергооборудования просим сообщить по телефон единой горячей линии Группы компаний «Россети» – короткий номер 220 или 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный, круглосуточно).