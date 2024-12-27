«Россети» направили 893 млн рублей на ремонт магистральных сетей крупнейшего района Югры

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Урала завершил работу в рамках ремонтной программы 2024 года в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Обновлено оборудование 28 подстанций и 54 участков линий электропередачи. Благодаря этому повысилась надежность работы энергоузла и ключевых транзитов в восточную часть Югры и на Ямал.

В частности, энергетики усилили конструкции 25 опор ЛЭП и отремонтировали 74 фундамента, заменили 71 км грозозащитного троса, установили более 1 тыс. новых изоляторов. На подстанциях 220–500 кВ проведен ремонт трех автотрансформаторов и более 20 выключателей.

Большинство линий электропередачи Сургутского района находятся в труднодоступной лесистой и болотистой местности. В этой связи для обеспечения надежного электроснабжения традиционно одним из приоритетных направлений ремонтной программы является расчистка трасс линий от растительности для исключения рисков отключений в результате падений деревьев или низовых пожаров. В 2024 году такие работы проведены на площади свыше 3 тыс. гектаров.