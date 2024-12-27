«Саратовские РС» повысили надежность электроснабжения рабочего поселка Новые Бурасы

Специалисты саратовского филиала ПАО «Россети Волга» реконструировали линию электропередачи (ЛЭП) ф. (фидер связи) 1002 от подстанции (ПС) 110/35/10 кВ «Штурм». ЛЭП через ф. 1007 связывает ее с ПС 35/10 кВ «Новые Бурасы». Выполненные работы в случае необходимости позволят оперативно подать электроэнергию на питающий центр по резервным схемам электроснабжения.

В ходе реконструкции энергетики установили 112 железобетонных опор (из них 14 сложных). Использовав 481 изолятор, подвесили к ним около 17 км провода. Монтаж 2 реклоузеров позволил снизить риски возникновения технологических нарушений, при необходимости осуществлять разбивку ЛЭП на части и отделять поврежденный участок от общей сети. Смонтированные 2 линейных разъединителя обеспечат безопасную эксплуатацию и ремонт. Выполнены работы по заземлению опор и установленного оборудования. На опорах размещены 331 птицезащитное устройство и 112 информационных плакатов.

В Новых Бурасах, административном центре одноименного района, проживают порядка 6 тыс. человек. Работают объекты социальной, коммунальной, телекоммуникационной инфраструктуры, территориальные подразделения федеральных структур, крестьянско-фермерские хозяйства.

Работы по реконструкции ЛЭП выполнены в рамках реализации инвестиционной программы «Саратовских распределительных сетей» 2024 года. Результат – повышение надежности электроснабжения потребителей, устойчивости работы линии электропередачи и подстанции, оперативности управления электросетью.