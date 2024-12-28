ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел сертификацию кабелей управления с неэкранированными жилами

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация и получены сертификаты соответствия:

- № ЕАЭС RU C-RU.0010.В.00354/24 со сроком действия с 24.12.2024 по 23.12.2029 на кабели управления с медными жилами, с неэкранированными жилами, с числом жил от 7 до 108 включительно, или экранированными жилами, с числом жил от 7э до 52э включительно, номинальным сечением жил 0,35 и 0,5 мм2, с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, в том числе в панцирной оплетке из стальных оцинкованных или нержавеющих проволок, или медных луженых проволок, в климатическом исполнении УХЛ, на переменное напряжение до 250 В частотой до 1000 Гц или постоянное напряжение до 350 В, марок: КУПВ, КУПВ-П, КУПВ-Пн, КУПВ-Пм.