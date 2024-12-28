СПЕЦКАБЕЛЬ поздравляет с Новым годом!
2024 год подходит к концу. Для «Спецкабеля» он стал годом новых результатов, достижений и активной изобретательской деятельности!
За год мы завершили четыре опытно-конструкторские работы, каждая из которых открывает новые горизонты в области кабельной продукции:
- Кабели для подводных лодок
- Комбинированный кабель для подключения всех систем аэродромов
- Фазостабильные кабели на частоту до 40 ГГц
- Теплостойкие провода с изоляцией из фторопласта
Сейчас у нас в работе одновременно более 20 новых разработок! Наиболее примечательные:
- Огнестойкие оптические кабели
- Кабельные сборки для Российской орбитальной станции (РОС)
- Новая серия кабелей для взрывоопасных зон
Уверены, что наши инновационные решения будут способствовать развитию различных отраслей экономики нашей страны!
Дорогие друзья! Пусть 2025 станет годом грандиозных свершений и взаимного процветания! Пусть вершины покоряются с легкостью, а удача сопутствует в каждом начинании! Мы желаем вам творческого вдохновения и реализации всех ваших планов, крепкого здоровья и счастья!
Коллектив завода «Спецкабель»