СПЕЦКАБЕЛЬ поздравляет с Новым годом!

2024 год подходит к концу. Для «Спецкабеля» он стал годом новых результатов, достижений и активной изобретательской деятельности!

За год мы завершили четыре опытно-конструкторские работы, каждая из которых открывает новые горизонты в области кабельной продукции:

Кабели для подводных лодок

Комбинированный кабель для подключения всех систем аэродромов

Фазостабильные кабели на частоту до 40 ГГц

Теплостойкие провода с изоляцией из фторопласта

Сейчас у нас в работе одновременно более 20 новых разработок! Наиболее примечательные:

Огнестойкие оптические кабели

Кабельные сборки для Российской орбитальной станции (РОС)

Новая серия кабелей для взрывоопасных зон

Уверены, что наши инновационные решения будут способствовать развитию различных отраслей экономики нашей страны!

Дорогие друзья! Пусть 2025 станет годом грандиозных свершений и взаимного процветания! Пусть вершины покоряются с легкостью, а удача сопутствует в каждом начинании! Мы желаем вам творческого вдохновения и реализации всех ваших планов, крепкого здоровья и счастья!

Коллектив завода «Спецкабель»