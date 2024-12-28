Майнская ГЭС отмечает 40-летний юбилей

В первый день нового 2025 года Майнская ГЭС отметит свой юбилей. 40 лет назад в ночь с 31 декабря 1984 на 1 января 1985 года в полночь был поставлен под нагрузку первый гидроагрегат электростанции. Сегодня среднегодовая выработка ГЭС составляет около 1,5 млрд кВт.ч экологически чистой, «зеленой» электроэнергии. Всего с момента ввода станция выработала более 50 млрд кВт·ч.

Майнская ГЭС, названная так из-за близости к горняцкому поселку Майна, расположена на реке Енисей в Хакасии, ниже крупнейшей электростанции России – Саяно-Шушенской ГЭС, и выполняет функции ее контррегулятора. Водохранилище Майнской ГЭС регулирует колебания уровня воды, которые возникают при смене режимов Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, самая мощная ГЭС России может без последствий для водопользователей ниже по течению изменять мощность в соответствии с потребностями энергосистемы.

Строительство Майнской ГЭС предусматривалось в схеме гидроэнергетического использования реки Енисей, разработанной в 1960 году. Гидростанция спроектирована институтом «Ленгидропроект» как часть проекта Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса.Подготовительные работы на площадке будущей ГЭС стартовали в 1979 году, в 1980 заложен первый бетон в фундамент гидроэлектростанции. Первый гидроагрегат Майнской ГЭС был пущен 1 января, второй– 28 сентября и третий– 10 декабря 1985 года. В 1987 году строительство Майнской ГЭС было завершено.

В марте 2024 года на Майнской ГЭС завершилась комплексная модернизация, которая проводилась почти 8 лет. Были заменены все гидроагрегаты, основное и вспомогательное оборудование. Модернизация позволила устранить ограничения располагаемой мощности станции в размере 96 МВт и довести ее до проектной величины 321 МВт.

После модернизации Майнская ГЭС стала одной из самых современных гидроэлектростанций в России. В мае 2024 года, благодаря оптимальному планированию и улучшенной пропускной способности новых гидроагрегатов, выработка электроэнергии на станции выросла на 35% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, составив 177,223 млн кВт·ч. Этот результат стал рекордным для Майнской ГЭС по ежемесячной выработке электроэнергии.