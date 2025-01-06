«Россети Московский регион» завершили капитальный ремонт десяти воздушных линий 35 – 110 кВ на востоке Подмосковья

06 янв. 2025, 16:00
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
ПАО Россети Московский ре...
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 В преддверии новогодних праздников специалисты службы линий восточного филиала компании «Россети Московский регион» завершили масштабные работы по замене опор на воздушных линиях (ВЛ) 35 – 110 кВ на востоке Подмосковья.

Работы проводились в рамках Программы по замене деревянных опор воздушных линий 35 – 110 кВ «Россети Московский регион» и были рассчитаны на два года – 2023 и 2024.

Всего в течение ремонтного периода в работе у бригады линейщиков ВЭС находились 10 высоковольтных линий электропередачи общей протяженностью 190 км. Из них в 2023 году заменили 245 деревянных опор на современные железобетонные на ВЛ 110 кВ «Бакунино – Голутвин», «Голутвин – Рубин», «Федино – Рыболово», «Чанки – Пески» и ВЛ 35 кВ «Зарайск – Третьяково», «Третьяково – Луховицы» с отпайкой.

При этом на трех ЛЭП – «Голутвин – Рубин», «Зарайск – Третьяково», «Третьяково – Луховицы» с отпайкой – работы продолжились и в 2024 году. Кроме того, в текущем году энергетики ВЭС вели работы по замене опор еще на четырех высоковольтных линиях: «Бакунино – Суворово», «Пески – Фабричная», «Фабричная – Лопатино» (все – напряжением 110 кВ) и ВЛ 35 кВ «Цурюпа – Лопатино 2».

Эти семь линий электропередачи общей протяженностью порядка 131 км были введены в эксплуатацию с 1929 по 1954 годы. В соответствии с программой, в течение этого года энергетики заменили на них 304 опоры. Учитывая объем работ прошлого года, всего за ремонтный период было установлено 549 новых железобетонных опор взамен морально и физически устаревших деревянных.

Результатом модернизации всех десяти высоковольтных линий электропередачи стало повышение надежности и качества электроснабжения порядка 106 тыс. бытовых потребителей, 421 социально значимого объекта, а также промышленных предприятий Коломенского, Воскресенского, Луховицкого, Зарайского городских округов.

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