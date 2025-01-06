Ростех ввел в строй первую в России «зеленую» электростанцию, работающую на бытовых отходах

06 янв. 2025, 12:00
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Источник:
Ростех
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Завод, построенный в городском округе Воскресенск, будет производить 520 миллионов кВт*ч «зеленой» энергии в год.

Первый из пяти заводов энергоутилизации отходов, построенный в городском округе Воскресенск группой компаний «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех), введен в эксплуатацию. Предприятие готово к приему и утилизации отходов и выйдет на полную проектную мощность в I квартале 2025 года. 

Завод сможет перерабатывать 700 тысяч тонн бытовых отходов в год — так называемые «хвосты», оставшиеся после сортировки и не пригодные для вторичной переработки. Он будет производить 520 миллионов кВт*ч «зеленой» энергии в год — этого достаточно для обеспечения электричеством 80 тысяч жителей. 

«Коммерческий проект практически полностью реализован на средства частных инвесторов и привлеченное банковское финансирование. Событие можно назвать революционным для энергетики и экологии страны. Впервые в России внедрены самые передовые технологии утилизации отходов. В комплексе с сортировкой и вторичной переработкой они должны привести к отказу от мусорных полигонов и снизить уровень загрязнения окружающей среды. Взамен экономика получит новые переработанные материалы и электроэнергию. Аналогичные предприятия действуют во многих странах Европы и Азии, в том числе в Японии, Швейцарии, Финляндии. Всего порядка 2500 установок такого типа работают в мире, то есть эти технологии хорошо обкатаны и доказали свою эффективность. Рассчитываем, что наша инициатива будет поддержана на уровне государства, профильных министерств и ведомств», — прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов

Отходы на предприятие будут поступать после обязательной промышленной сортировки и отбора полезных фракций. Трехступенчатая система очистки обеспечивает соответствие завода самым высоким экологическим стандартам. 

Строительство завода энергоутилизации отходов осуществляла компания АГК-1 группы компаний «РТ-Инвест». Проект реализован при финансовой поддержке ВЭБ.РФ, при технологическом участии Госкорпорации Росатом и Уральского турбинного завода. 

Генерирующее оборудование предприятия успешно синхронизировано с Единой энергетической системой. Готовность объекта к промышленной эксплуатации подтверждена соответствующими заключениями и разрешениями, выданными уполномоченными органами исполнительной власти. 

В настоящий момент также продолжается строительство трех заводов энергетической утилизации отходов на территории в Солнечногорском, Наро-Фоминском и Богородском округах Московской области. Еще один завод строится в Республике Татарстан. 

Суммарная мощность пяти электростанций — порядка 3,3 млн тонн отходов в год. Это не менее 60 млн мусорных пакетов ежегодно, которые не будут закопаны на полигонах, а будут переработаны с пользой для экономики и людей. 

Новые предприятия позволят произвести более 2 200 000 МВт*ч «зеленой» энергии, сократить выбросы CO2 на 3,8 млн тонн в год и повысить качество жизни более 18 млн человек.

Ранее на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров докладывал президенту о готовности к запуску первого завода в начале 2025 года.

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