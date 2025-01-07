Зеленая энергия Москвы. Столичные промышленники наращивают выпуск и создают новые модели электрозарядных станций

Москва – один из лидеров по созданию высокотехнологичных решений и внедрению «зеленых технологий». Столичные предприятия выпускают различные электротехнические изделия, в том числе станции для электрозарядной инфраструктуры страны. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Столица активно реализует проекты по переходу на альтернативные источники энергии, что не только способствует улучшению экологии, но и создает дополнительные рабочие места, а также развивает научно-технологический потенциал города. Свыше 130 московских предприятий разрабатывают инновационные решения, наращивают объемы производства и создают инновационную продукцию для транспортной электроинфраструктуры столицы. Это особенно важно с учетом растущего числа электрических автомобилей. Город оказывает предприятиям всестороннюю поддержку», – рассказал Анатолий Гарбузов.

Например, в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» создан кластер электромобилетсроения, который объединяет ведущих производителей отрасли, а благодаря офсетному контракту в Красной Пахре реализуется крупный проект по возведению самой большой в России гигафабрики по выпуску аккумуляторных батарей для электротранспорта.

Так, участник кластера – компания «Парус электро» – разработал и наладил в Москве выпуск новой модели компактной станции, которая проводит полную зарядку автомобиля в среднем за 4-8 часов. Устройство монтируется на стену и совместимо с любыми электромобилями. Первые 350 таких изделий уже готовятся к отправке и последующей установке. Компания является участником проекта «Энергия Москвы». Станции производителя установлены на улично-дорожной сети в количестве 80 шт.

Продукция компании широко востребована не только на территории Москвы, но и в других регионах страны. Так, 15 быстрых станций начали работу в Калининградской области в составе двух зарядных хабов. Первый – обеспечивает одновременное питание сразу 30 электромобилей, что делает его одним из крупнейших в стране. Второй хаб состоит из пяти станций и рассчитан на одновременный заряд 15 автомобилей. Также устройства востребованы в Московской области.

«Мы отгрузили 72 быстрых зарядных станций, что позволило создать внушительную сеть нового поколения. Устройства распределены по территории Подмосковья и расположены в наиболее популярные туристические локация, а также на региональных трассах. Каждая станция оборудована тремя зарядными коннекторами с наиболее популярными разъемами», – рассказал генеральный директор предприятия Максим Жовнер.

В свою очередь, столичная компания Engy изготовила в 2024 году более 200 ультрабыстрых зарядных станций для электромобилей, что почти на 60 процентов превышает результаты 2023-го. Сегодня зарядные станции компании работают во многих регионах страны – от Москвы, до Камчатки.

При этом, в уходящем году предприятие разработало несколько новых моделей быстрых зарядных станций, в том числе 150квт станцию для улично-дорожной сети столицы.

«Инициативы Москвы в области развития электротранспорта к 2030 году позволят перевести не менее 30 процентов коммерческого транспорта на электротяговые двигатели. Для достижения этих целей в Москве должна быть создана соответствующая зарядная инфраструктура, и здесь речь идет не только о единичных ультрабыстрых зарядных станциях, но и об организации электрохабов для коммерческого транспорта. Так, планируем в начале 2025 года запустить в городе первый полноценный зарядный электрохаб мощностью 960квт, который позволит одновременно осуществлять зарядку до 24 электромобилей», – отметил генеральный директор компании Олег Синюхин.

Корпорация САГА в 2024 году в три раза нарастила выпуск домашних и коммерческих зарядных станций, в том числе – всепогодных. Сегодня в ассортименте производителя 19 моделей медленных и быстрых устройств SAGA Electro как в настенном, так и в напольном исполнении. Они работают в 11 регионах страны – в Москве, Подмосковье, Ленинградской, Самарской, Волгоградской и других областях.