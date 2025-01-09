Глава Минэнерго Сергей Цивилев доложил Президенту о работе топливно-энергетического комплекса в праздничные дни

Работа топливно-энергетического комплекса в период праздничных дней находилась под постоянным контролем. В зоне особого внимания Минэнерго находились отдельные регионы ЦФО, Дальний Восток, юго-восточная часть Сибири, Юг страны, новые и приграничные регионы.

Технологические нарушения, зафиксированные на объектах ТЭК, не оказали серьезного влияния на работоспособность систем. Нарушенное энергоснабжение восстанавливалось в кратчайшие сроки. В праздничные дни произошло 84 технологических нарушения, что почти в 2 раза меньше, чем годом ранее. Массовые ограничения электроснабжения коснулись порядка 50 тыс. потребителей в 5 регионах. Они были связаны с неблагоприятной погодой.

Оперативная ликвидация нарушений обеспечивалась совместно с региональными властями и системообразующими территориальными сетевыми организациями. Среднее время восстановления электроснабжения составило около 6 часов. Нарушения работы генерирующих объектов по причине перебоев с поставками топлива не допущено.

В режиме повышенной готовности на период праздников находилось 23 тыс. аварийно-восстановительных бригад. Это более 150 тыс. человек и около 60 тыс. единиц специальной техники. Сформированы дополнительные силы и средства для восстановления разрушенных объектов энергетики в новых и приграничных регионах.

С начала этого года запущен ряд изменений, реализация которых повысит надежность электроснабжения потребителей: