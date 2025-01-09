Министерство экономики и регионального развития Красноярского края подвело предварительные итоги работы в 2024 году

«Экономика Красноярского края в целом сохранила устойчивость. Важную роль в этом сыграла стабильная работа крупных компаний, которые являются ядром нашей экономики. Большинство из них продолжили реализовывать свои инвестиционные проекты», – рассказала Татьяна Магдибур, министр экономики и регионального развития края.

Перспективы развития края связаны с реализацией крупных инвестиционных проектов в добыче полезных ископаемых, транспортном комплексе, металлургии, электроэнергетике.

«Реализация таких проектов позволила обеспечить прирост инвестиций только за последние 3 года (2021-2023) на 36,8 % в сопоставимых ценах. Мы ожидаем, что по итогам текущего года рост капиталовложений составит 3%, а объем достигнет 1 трлн рублей», – отметил первый заместитель министра экономики края Михаил Бершадский.

Реализация инвестпроектов обеспечивает и развитие строительной сферы. В 2024 году объем строительных работ увеличится на 1,6 %, в 2025 году – на 3,2 %. По уровню доходов населения и заработной платы Красноярский край остается в лидерах среди регионов Сибирского федерального округа. По итогам уходящего года ожидается рост реальных доходов населения на 7 %, заработной платы – на 9,6%.

«Высокий уровень инвестактивности в крае обусловлен реализацией крупных проектов, в том числе включенных в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». Эти проекты реализуют такие компании, как «Полюс», «Норникель», ЮГК, РУСАЛ, РЖД, СГК, «Полиметалл», MEGASTROY и другие. Мы видим, что крупные компании и предприятия МСП не намерены снижать вложения в развитие производств и готовы укреплять потенциал экономики», – подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

Специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Красноярском крае определена Корпорация развития Енисейской Сибири. Сегодня на сопровождении Корпорации находится 283 инвестпроекта на общую сумму 3 трлн рублей, из них 27 инициатив включены в КИП «Енисейская Сибирь».