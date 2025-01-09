Одобрены этапы капитального ремонта М-5 «Урал» в Челябинской области

В 2025 году продолжатся работы по реконструкции и капитальному ремонту федеральной автодороги М-5 «Урал». Трасса протяженностью более 3,2 тыс. км, включая подходы к городам, соединяет Москву с Екатеринбургом и за счет связок с М-7 «Волга» и М-12 «Восток» обеспечивает выход к Западному Китаю. Проектная документация на первый и второй этапы капитального ремонта участка дороги с 1652 по 1670 км получила положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Работы пройдут на территории Катав-Ивановского и Саткинского районов Челябинской области. Общая протяженность участка капитального ремонта составит 18,332 км, в том числе на первом этапе - 8,161 км, на втором – 10,171 км.

«Текущее состояние федеральной трассы М-5 «Урал» на этом участке признано неудовлетворительным, а его пропускная способность не отвечает возросшим потокам автотранспорта между Москвой и Уралом. Поэтому основная цель проекта – расширение проезжей части с двух до четырех полос с восстановлением нормативного состояния дорожного покрытия и других конструктивных элементов по нормам второй технической категории», - рассказала эксперт Главгосэкспертизы России Татьяна Сущевская.

В ходе работ на отрезке дороги с 1652 по 1670 км пройдет капитальный ремонт трех примыканий, а также будут устроены три разворотные петли с переходно-скоростными полосами.

Кроме того, укрепят обочины и восстановят системы отвода поверхностных вод, построят две площадки отдыха для водителей и пассажиров.

Застройщик – ФКУ Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Федерального дорожного агентства

Генеральный проектировщик – ООО «ГЕО-ПРОЕКТ»